特朗普簽署公告6個月內禁止哈佛大學新生入境

美國總統唐納德•特朗普4日簽署公告（Proclamation），以哈佛大學未向聯邦政府提交外國學生違法行為記錄、威脅國家安全為由，禁止為赴哈佛大學求學的外國學生及研究人員發放入境簽證六個月。對已在哈佛大學就讀的外籍學生，將由國務卿馬克•盧比奧酌情決定是否取消簽證。特朗普總統在題為《通過解決哈佛大學危機強化國家安全》的公告中宣稱：“哈佛大學已不再是國際學生及交流訪問者項目（Student and Exchange Visitor Program•SEVP）的可靠管理者。進入美國高等教育機構是聯邦政府賦予的特權，唯有該機構遵守並執行聯邦法律時方能實現。哈佛大學在此領域已然失職。”他指責中國等敵對國家通過滲透美國頂尖大學竊取尖端技術、散布虛假信息以擾亂美國社會並激化矛盾。特朗普政府曾要求校方提交外國學生違法記錄以遏止此類行為，但哈佛大學僅移交3人信息，其消極配合態度引發美方不滿。外國留學生占全校學生總數四分之壹的哈佛大學立即表示反對。該校通過聲明指出：“此舉侵犯了保障言論自由的《美國憲法第壹修正案》。哈佛大學將持續保護國際學生權益”，暗示將采取法律行動。哈佛大學校報《哈佛深紅報》駁斥稱：“今秋即將入學的外國新生多數尚未抵校。校內近期激增的犯罪主要涉及電動自行車和滑板車盜竊，國際學生從未主導此類犯罪。”該公告的具體實施方式尚未明確。法律界普遍認為，此類公告相較於行政命令（executive order）的強制效力較弱。另據報道，特朗普總統以國家安全為由同步簽署禁令，自9日起禁止伊朗、也門、阿富汗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特裏亞、海地、利比亞、索馬裏、蘇丹等12國公民入境。對古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦、委內瑞拉、布隆迪等7國公民實施部分入境限制。其首個任期內頒布的伊朗、伊拉克、敘利亞、蘇丹、利比亞、索馬裏、也門七國公民入境禁令曾引發廣泛爭議。