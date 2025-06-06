三大特檢獲得通過……徹底調查是減少爭議之路



共同民主黨在李在明總統就任後召開的第一次國會全體會議上主導通過了內亂、金建希、蔡上等兵特檢法等“三大特檢法”。內亂特檢法調查的是前總統尹錫悅等人的內亂、外匯行爲等11項嫌疑，金建希特檢法調查的是牽扯明太均與建鎮法師全聖培案、操縱股價等16項嫌疑，蔡上等兵特檢法調查的是尹錫悅在蔡某上等兵死亡調查問題施壓等8項嫌疑。據悉，三大特檢將投入120名檢察官。共同民主黨表示，“這是爲了結束內亂”，國民力量黨則指爲“多數黨的橫行霸道”，以黨論表示反對，但仍有幾名議員投了贊成票。



三大特檢所處理的事件都因調查不徹底，或未能查明真相，或查明案情仍在原地踏步。雖然12月3日緊急戒嚴事件因尹錫悅和相關人員涉嫌內亂等被起訴，正在進行審判，但沒有對尹錫悅進行調查，僅靠參與者的陳述無法解決的疑問不止一兩個。戒嚴6個多月來，無論是戒嚴的真正動機，還是爲了戒嚴的名分，企圖誘導朝鮮發動攻擊的“盧相源手冊”的真相等，尚無一處已被徹底查清。



對於前總統夫人金建希的疑惑，檢察機關在尹錫悅任期2年半的時間裏一直以消極的態度拖延調查，最終沒有查明真相。介入公推或收受項鍊、香奈兒包的疑惑是尹錫悅上臺前後發生的事情，但截至去年底，調查一直沒有進展。涉嫌操縱德意志汽車股價事件，在沒有對金建希進行強制調查的情況下，就作出了無嫌疑處理，引發了“包庇”爭議。蔡上等兵犧牲已近兩年，但尹錫悅的暴怒說和外部施壓的真相等，什麼都沒有明確地暴露出來。



此前，尹錫悅和代行總統職權每次都對這些特檢法案行使否決權。內亂特檢法兩次，金建希特檢法四次，蔡上等兵特檢法三次，都沒有邁過否決權的門檻。反憲法的緊急戒嚴、被疑是以權謀私的金建希疑惑、妨礙蔡上等兵事件調查、試圖隱瞞真相的疑惑等，不能大概齊地問責後過關。因爲對這些事件進行嚴格的調查和查明真相，不僅是查明某些個人的不正之風，更是整頓差點崩潰的憲法秩序和動搖的司法體系的事情。此外，只有通過徹底調查查明真相，才能防止爭議和矛盾持續不斷。不過，也要警惕特檢調查超越查明真相，演變成政治報復。

