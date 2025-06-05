男子攜家人驅車投海致妻兒三人死亡 辯稱“服安眠藥後因海水窒息逃生”

壹名駕車沖入大海導致妻兒三人死亡的40多歲男子，在警方調查中聲稱：“我也服用了安眠藥，但被海水憋得喘不過氣來，壹個人從車裏逃了出來。”光州地方法院4日對涉嫌殺害妻兒（殺人及協助自殺）被提請批捕的池某（49歲）進行了逮捕令實質審查。面對記者“是否對家人感到愧疚”、“是否承認指控”的提問，池某未予回應徑直走入法庭。據警方調查，上月31日晚11時許，池某在位於全羅南道木浦市某廣場附近停車，將摻入4粒安眠藥的緩解疲勞飲料遞給17歲和19歲的兩個兒子飲用。經查，池某利用妻子治療雙相情感障礙的安眠藥，於前日留宿的全羅南道務安郡某民宿預先調制了含藥飲料。待兩子飲後入睡，池某驅車71公裏抵達全羅南道珍島郡珍島港。其供稱1日0時40分許抵港後停留十余分鐘，與妻子鄭某（49歲）在車內各服十余粒安眠藥。池某再等候十余分鐘，隨後駕車沖向大海，期間駕駛席及副駕側車窗均呈開啟狀態。據悉池某向警方供述：“冷水湧入車內後我猛然清醒，因海水窒息從車窗獨自逃生。”其向警方強調系“非故意逃生，實因窒息本能性（無意識）脫困”。警方獲取的閉路電視影像顯示，池某脫險後遊出30至40米，在公廁附近道路上岸。其藏身公廁4小時後潛入山中滯留20小時，期間未向119報告家人遇險。2日下午2時許，池某在珍島港附近商鋪借手機聯系友人金某（51歲）後開始逃亡，7小時後即被抓獲。經屍檢確認，池某妻兒三人死因為溺亡，遺體在車輛前後座被發現。警方科學調查組正分析涉事車輛黑匣子影像。據調查，擔任建築工地日薪工的池某因遭拖欠工資負債1.6億韓元，除生活窘迫外，妻子罹患抑郁癥等因素亦可能誘發犯罪，警方正核查確切動機。鑒於騙取保險金的可能性，警方已獲取金融記錄扣押搜查令展開調查。涉嫌協助逃亡的金某已被不捕立案。李亨胄 peneye09@donga.com