韓元穩定幣與現貨ETF即將問世 虛擬資產產業將加速發展

隨著李在明總統就職，韓國國內虛擬資產產業有望迎來加速發展的預期高漲。特別是其競選綱領中提出的虛擬資產現貨交易所交易基金（ETF•又稱交易型開放式指數基金）和韓元（掛鉤）穩定幣的引入能否實現，備受關註。4日據政界消息，李在明總統在題為《將大韓民國打造為數字資產樞紐》的競選綱領中表示，將為培育虛擬資產產業奠定基礎。他承諾將首先完成金融當局此前推進的《虛擬資產用戶保護法》第二階段立法工作，並制定國家層面的產業發展創新路線圖。政策亮點聚焦於引入虛擬資產現貨ETF。盡管金融當局此前對引入現貨ETF態度謹慎，但韓國交易所理事長鄭恩甫、金融投資協會會長徐裕錫（以上人名音譯）等人士多次強調，為促進資本市場發展亟需推動相關基金上市。發行並激活韓元穩定幣也是主要競選承諾之壹。李在明總統上月初在與經濟領域視頻博主對話時，針對穩定幣發展遲緩的現狀強調：“這類似於朝鮮王朝末期的鎖國政策”，“只有建立起韓元穩定幣市場，才能防止國家財富外流。”他指出，若像現在這樣僅以美元為基礎的穩定幣交易活躍，導致韓國在全球市場被邊緣化，反而可能引發韓元貶值、外國投資者撤離等副作用。此外，競選綱領中的虛擬資產承諾還包括：△降低虛擬資產交易手續費、△擴大代幣化證券業務機會、△培育場外流通平臺等。姜宇錫記者 wskang@donga.com