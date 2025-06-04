瑞典官方：“瑞典領養兒童在韓中等地存在販賣人口情況”

據悉，瑞典官方發現，在韓國和中國等地領養的兒童中存在包括販賣人口在內的非法領養事例，因此建議“應該禁止國際領養”。據美聯社等媒體報道，瑞典政府機構“領養委員會”主席安娜•辛格2日在記者會上表示：“從2021年10月開始，經過約4年的調查結果發現，從20世紀70年代到21世紀70年代，拐賣兒童事件發生在領養過程中。過去數十年間，在韓國、中國、哥倫比亞、斯里蘭卡等地，數千名兒童被非法、不道德綁架。”她還強調：“瑞典應該對此道歉，並禁止國際領養。”瑞典領養委員會的此次調查是從懷疑從韓國領養到瑞典的兒童存在非倫理慣例開始的。據瑞典領養委員會透露，被領養到瑞典的兒童中，很多都是非自願的，或者在沒有得到充分信息的情況下未經同意就被領養。特別是數千名兒童攜帶僞造文件被領養到瑞典。即使親生父母的身份被公開，也有兒童沒有證明親生父母同意的文件。辛格強調：“今後原則上禁止國際領養，只有在申請者和兒童之間存在個人關係時才能允許領養。”瑞典政府還表示，應該設立支援領養兒童和領養問題的中心，並支付1.5萬瑞典克朗（約217萬韓元）的旅行津貼，讓受害者訪問出生國。但瑞典政府還沒有表明是否接受建議案。趙은아 achim@donga.com