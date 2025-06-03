哈佛畢業演講反特朗普政策中國留學生陷“拼爹”爭議

“全球並非因信仰維系，而是因更深層、更普世的人性紐帶緊密相連。”上月29日，在美國哈佛大學畢業典禮上作為學生代表發言的中國留學生蔣雨融（25歲•照片），在7分鐘演講中數次強壓硬咽完成致辭。她直言：“當前這個相互關聯的世界，正在被分裂、恐懼與沖突所撕裂”，暗含對特朗普政府近期收緊留學生簽證審查政策的批評。這是哈佛大學建校以來，首次由中國女性擔任畢業典禮學生代表發言。蔣雨融出生於中國山東省青島市，曾就讀於英國高中，後獲美國杜克大學本科學位，並在哈佛大學肯尼迪政府學院（公共政策研究生院）取得國際發展學碩士學位。她在畢業典禮次日（30日）接受《美聯社》采訪時坦言：“演講全程都在惦念那些因簽證問題前途未蔔的同學們。”特朗普政府曾指責哈佛大學是反猶主義蔓延等極端進步思潮策源地，並剝奪其招收外國留學生資格。在此背景下，蔣雨融的演講引發廣泛關註。中國國內也以“25歲中國女性在哈佛發聲”為題掀起熱議，其演講視頻迅速在網絡傳播。然而爭議隨之而來。有媒體披露，蔣雨融父親蔣誌明擔任理事的“中國生物多樣性保護與綠色發展基金會”曾為其提供誌願者活動機會，尤其是她入學哈佛時曾獲該基金會秘書長推薦信，引發“利用父親地位謀取私利”的質疑。部分中國網民提出：“是否借助家族背景獲取不當利益？”在美國，有人主張她與中國共產黨有關。據香港《南華早報》（SCMP）報道，保守陣營的政治評論家認為，“蔣雨融是受到中國共產黨資金支持和監視的非政府組織代表”，“她的演講像鸚鵡學舌壹樣重復了中國國家主席習近平倡導的‘人類命運共同體’理論。”中國自20世紀90年代以後，壹直實施派遣黨和政府的幹部到西歐學習公共政策的留學、研修項目。 據《華爾街日報》（WSJ）1日報道，在此過程中，美國大學起到了主導作用。特別是哈佛大學肯尼迪政府學院是共產黨幹部最喜歡的大學，被稱為“海外黨校（黨幹部培訓機構）”。在特朗普第壹任期政府時期擔任中美貿易談判代表的前副總理劉鶴和壹度被認為是習近平對手的薄熙來的兒子薄瓜瓜也畢業於肯尼迪政府學院。斯坦福大學和塞庫勒斯大學等其他主要美國大學也為中國官員開設了項目，作為確保財政和擴大中國國內校友網絡的手段。金喆仲 tnf@donga.com