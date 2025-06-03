烏克蘭版“特洛伊木馬”……用無人機摧毀41架俄羅斯戰略轟炸機

烏克蘭當地時間1日用117架無人機襲擊了俄羅斯本土的5個空軍基地。據悉，此舉摧毀俄羅斯的圖95和圖22等41架戰略轟炸機，至少造成了70億美元（約合9.66萬億韓元）的損失。有分析認爲，烏克蘭2日在土耳其伊斯坦布爾與俄羅斯進行第二次直接停戰談判的前一天，爲了提高對俄羅斯的壓力而發動了攻擊。據路透社等媒體報道，當天烏克蘭安全局利用用裝有爆炸物的無人機，對俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州的貝拉亞空軍基地、西北部摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地等5處進行了打擊。特別是貝拉亞基地距離烏克蘭前線4300公里。這是自2022年2月烏克蘭戰爭爆發以來，烏克蘭對俄羅斯發動的最長距離襲擊。有分析認爲，這表明烏克蘭實際上可以攻擊俄羅斯本土的任何地方。路透社稱，此次戰爭中，烏克蘭無人機襲擊給俄羅斯造成了最大的傷害。烏克蘭將此次行動命名爲“蜘蛛網”，利用僞裝卡車向俄羅斯土地走私117架無人機後，通過遠程操控實施了空襲。特別是，在木箱中隱藏無人機深入敵陣這一點備受關注。美國有線電視新聞網（CNN）評價說，這讓人聯想到古希臘神話中的“特洛伊木馬”。英國天空新聞援引二戰時期日本對美國夏威夷州珍珠港的突襲，稱這是“烏克蘭版珍珠港襲擊”。親自指揮此次行動的烏克蘭總統澤連斯基自贊道：“從制定計劃到成功實施，花費了1年零6個月零9天的時間。這是值得載入史冊的作戰。”李基旭記者、金允珍記者 71wook@donga.com、rosa@ichannela.com