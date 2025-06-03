英媒：“只要輸入‘哥哥’，就會自動轉換成‘同志’……朝鮮利用手機進行洗腦和監視”

英國廣播公司（BBC）最近在報道中介紹朝鮮智能手機審查韓國式表達並定期截取使用畫面的功能，稱“朝鮮正在通過智能手機以‘喬治·奧威爾方式’給人們洗腦。”喬治·奧威爾是英國作家，在小說《1984》中描繪了由“大哥”支配的極權主義監視社會。據英國廣播公司和《紐約郵報》當地時間1日報道，朝鮮的智能手機只要輸入韓國式表達方式，就會自動修改爲朝鮮式表達方式，併發出警告信息。英國廣播公司通過去年底韓國對朝宣傳媒體獲得的朝鮮手機，展示了這種程序是如何實現的。“哥哥”是韓國女性稱呼戀人或配偶時經常使用的詞語，通過電視劇在朝鮮也廣爲人知。只要在朝鮮手機裏輸入“哥哥”兩字，就會自動轉換成“同志”，然後出現“警告：只有親兄弟或親戚之間才能使用”的信息。另外，只要輸入“南韓”，就會變成“傀儡地區”的字樣。英國廣播公司認爲：“這是奧威爾式的手法。智能手機是朝鮮用於給人們洗腦的必要工具。”英國廣播公司還展示了外表平平無奇的智能手機每5分鐘自動暗地裏截圖並將其儲存在使用者無法接近的祕密文件夾中的樣子。《紐約郵報》評價說：“朝鮮當局也許可以接近祕密文件夾。這是帶有21世紀色彩的奇特的奧威爾式操作。這表明金正恩獨裁政權在技術領域戰鬥中獲勝的可能性。”英國廣播公司說：“朝鮮是世界上唯一一個不普及因特網的國家，但由於（韓國）一些電視臺和非營利組織在半夜裏向朝鮮發送電波，朝鮮居民可以祕密收聽。”報道還稱，韓國的電影、電視劇、歌謠、新聞等每月被裝在數千個便攜式存儲裝置（USB）和微型SD卡中走私到朝鮮。英國廣播公司表示：“韓國電視劇表面上看無害，但包含了高層公寓、快車、高級餐廳等韓國平凡的日常生活，給朝鮮居民帶來衝擊。”此前，朝鮮從2023年起把使用韓國式表述或用韓國式腔調說話定爲犯罪。據悉，如果警方沒收智能手機，將確認短信等是否有韓國式表達方式。英國廣播公司指出：“（韓國向朝鮮）傳送內容的相當一部分一直得到美國政府的支援。美國總統特朗普再次執政後，相關援助被削減，相關工作正在遭受打擊。”林雨宣 imsun@donga.com