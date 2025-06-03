導演迪恩•德布洛斯表示將展示“局外人”改變世界可能性

“我想再次證明，那些難以適應社會的‘局外人’也能憑借差異與個性改變世界。”將於6日在全球率先於韓國上映的真人電影《新馴龍高手》（How to Train Your Dragon）的導演迪恩•德布洛斯（55歲），2日在與韓國媒體舉行的視頻座談會上這樣強調道。正如動畫片中那位無法融入同齡人、也得不到父親認可的維京少年“小嗝嗝”（梅森•泰晤士飾）改變世界的旅程壹樣，真人電影也強調了“局外人”的重要性。德布洛斯導演表示：“小嗝嗝總覺得自己有所欠缺，但正是這種差異成了改變周遭的力量”，“我想傳遞壹個信息：任何人都能以自己獨特的方式成為英雄。”他補充道：“這是壹個促使我們反思習俗和刻板印象的故事”，“在改編成‘真人’電影時，我希望展現壹個更加成熟、情感濃度更為濃厚的世界。”動畫電影《馴龍高手》系列於2010年至2019年間共制作了三部。其累計票房收入達16億美元（約合2.2萬億韓元）。在韓國，該系列也憑借第壹部229萬人次、第二部298萬人次、第三部216萬人次，總計動員743萬人次的觀眾，在票房與作品質量上均獲得認可。此次改編的真人電影同樣由執導了全部三部動畫電影的德布洛斯導演掌鏡，因此原著粉絲的期待值很高。他表示：“我想再次傳遞動畫所展現的那種驚奇感”，“大家所熱愛的故事、角色和動作場面都得到了進壹步升級。”此次真人版的亮點無疑是“飛行場景”。影片在冰島、蘇格蘭、法羅群島等地實地取景，將真實的天空、島嶼和雲層與計算機圖形（CG）技術相結合，完成了這些場景。演員們需要實際騎乘在高達3米的“龍形機器人”上進行表演。“動畫可以完全掌控場景，但真人電影壹旦開拍，就可能朝著導演始料未及的方向發展。特別是在真人電影中，演員在拍攝過程中感受到的情緒會被融入其中，從而拓展了電影的維度。”與小嗝嗝壹同牽引電影情感線的飛龍“沒牙仔”，在保留其獨特可愛氣質的同時，也蛻變為更為逼真的生命體。德布洛斯導演表示：“我們以人們通常作為伴侶動物飼養的狗和貓為靈感設計了沒牙仔”，“並參考了老虎和豹子的動作來賦予其生動感。”超越孩子與飛龍友誼的“共存”信息——拉近人與自然、代際之間的距離——仍然是本片的核心主題。導演表示：“我們必須重新思考我們習以為常的教誨，傾聽他人的故事，學習共同生存之道。”那麽，真人電影也會像動畫壹樣制作成三部曲嗎？“首先，續集肯定是會有的。劇本工作才剛剛啟動，我想今年冬天左右應該就能開始制作了。哈哈。”李浩載記者 hoho@donga.com