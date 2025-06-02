小說《洞》作者片惠英：“希望電影成為小說世界的延伸而非忠實再現”

“與其說希望電影成為小說的忠實再現，不如說希望它成為小說世界的延伸。”即將在好萊塢被改編成電影、最快於明年上映的小說《洞》（文學與知性社出版）作者片惠英，1日在與《東亞日報》的書面采訪中如是說。電影《洞》（The Hole）項目由金知雲導演執導，曾主演HBO電視劇《時間旅行者的妻子》的演員特奧•詹姆斯飾演丈夫，演員鄭好娟飾演妻子。上月，美國獵戶座影業公司（Orion Pictures）已獲得該片的全球發行權。片惠英表示：“寫小說是極其個人的工作，而電影則是將個人工作集體化、全球化的過程。”她還說：“作為金知雲導演的長期影迷，我壹直欽佩他特有的緊張感、幽默感、洞察力以及影像美學，因此更加期待。”與好萊塢制作團隊的溝通是如何進行的？對此，片惠英表示：“主要與美國和韓國的制片人交流了關於角色的看法。”她解釋道：“由於小說是以男性主人公為中心展開的，因此我們大量討論了小說中有意省略的女性人物。”她特別提到：“電影中將呈現小說裏沒有的女性角色面貌，其中有些設定作為原作者我也覺得非常有趣並為之拍手叫好。”《洞》講述了因交通事故失去妻子且全身癱瘓的人的故事，揭露了表面看似幸福的夫妻之間隱藏的裂痕。原本是發生在韓國的故事，但改編為國際夫婦後，正以韓語、英語雙語進行拍攝。片惠英期待道：“語言上的微妙差異和文化差異似乎會進壹步加強懸疑感。”促成版權交易的經紀公司Barbara Zitwer評價《洞》“該片讓人聯想到斯蒂芬•金的《危情十日》”。劇本工作由美國編劇負責。片惠英表示：“我雖然是原作者，但認為電影制作是基於與小說創作完全不同的系統完成的工作，因此完全托付給了他們。”許多原著小說簽訂了電影改編版權協議，但真正進入制作的只是少數。據悉，《洞》所依據的短篇《植物愛好》曾在韓國簽訂版權協議，但因新冠疫情爆發而推遲了影視制作。版權協議到期後，美國制作公司主動聯系，電影化才得以成功。片惠英表示：“如果看過電影的觀眾能因此去閱讀原著，重新通過文字體驗視覺表達，並發現小說特有的語言魅力，我將感到非常高興。我希望持續、安靜地繼續寫下去。”金素敏記者 somin@donga.com