總統選舉事前投票接連發生事故……選管委管理不善引發爭議

隨着圍繞第21屆總統選舉事前投票的事件和事故接連發生，選舉管理不善再次成爲衆矢之的。繼投票用紙運出事件之後，負責確認投票者身份證的選舉助理代替丈夫投票也被揭發，部分投票站還發現了去年舉行的第22屆議會選舉投票用紙。政界認爲中央選舉管理委員會管理不善問題的呼聲也越來越大。據選管委透露，30上午在京畿道的金浦、富川接連發現了第22屆議會選舉投票紙。據悉，在金浦發現的投票紙上蓋有金浦市議會選舉投票官印。在富川發現的選票被確認是富川市甲選區的投票紙。選管委人士表示：“此次選舉再次使用上次議會選舉時用過的投票箱，上次選舉時沒有開票的記票用紙似乎還留在了投票箱裏。這是上次議會選舉時管理不到位的問題。”前一天，在首爾市江南區大峙洞進行代理投票的選舉工作人員被揭發。負責確認投票者身份證的該女性試圖用丈夫身份證代替丈夫先投票，然後用自己的身份證再次投票，但遭到了制止。京畿道龍仁市接到“在用來退件的信封裏發現了已寫票的投票用紙”的舉報，引起了爭議。據京畿南部警察廳透露，當天上午龍仁市某事前投票站接到舉報稱，自己收到的信封裏已經裝着填寫了共同民主黨總統候選人李在明的投票用紙。但選管委認爲很有可能是舉報者自導自演的鬧劇，委託警方進行正式調查。李勝宇記者、龍仁=趙永達記者 suwoong2@donga.com、dalsarang@donga.com