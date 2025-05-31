外國人說“韓歧視更可怕”



“那個餐廳不是有很多外國人去嘛。最好儘量避開。他們經常光顧的商店也一樣。”



這是一名家住京畿道始興市正往洞的居民的話。京畿道安山市元谷洞、水原市高等洞等地也出現了類似的聲音。因爲最近發生了可怕的殺人事件。17日，中國籍的車哲男（音）在正往洞用錘子砸死了2人。理由是不償還欠自己的錢。兩天後，他又以“無視我”爲由，用兇器刺傷了住宅附近的便利店老闆等2人。19日，在東灘湖水公園，一名40多歲的外國人持3個兇器襲擊了身邊的5名韓國人。在華城餅店洞街頭也發生了類似事件。外國人居住比率高的地區則表示：“晚上出去轉轉。見到外國人會嚇一跳。”



社交媒體等網上更是赤裸裸的言語。如果有人提到“中國XX都是罪犯，抓進去吧”或膚色，就會出現“應該避開黑色X”等厭惡性文章，下面有很多“點贊”。當然，車哲男等人的犯罪行爲想想都頭皮發麻。受害者的痛苦是無以言表的。儘管如此，每當發生與外國人相關的犯罪時，對全體外國人的厭惡和排斥一再擴散是需要考慮的部分。



外國人犯罪案件本身有所增加，這是事實。據警察廳統計，國內外國犯罪者人數從2021年的29450名增至去年的32737名，4年間增加11%。但在此期間，在韓外國人總數也從195萬人增至265萬人，增加了36%。也就是說，絕對數本身就變大了。從犯罪率來看，去年每10萬人中有1384名外國罪犯，而國內犯罪者每10萬人中接近2000人。深夜在衚衕裏遇到外國人和韓國人時，並不是外國人就更危險。



我們周圍已經有太多的外國人，難以打上烙印並回避。在韓外國人有265萬人，相當於國內總人口的5121.7211萬人中的5.17%。也就是說，每100人中就有超過5人是外國人。經濟合作與發展組織表示，如果外國人等人口超過總人口的5%，將分類爲多文化、多種族國家。



每天都會見到在市中心的商店、餐廳等工作的外國人。建設現場、工廠、療養設施如果沒有外國人根本無法運營。學校也一樣。韓國的小學、初中、高中裏，多文化學生佔全體的5%。忠清北道清州市鳳鳴小學用越南語等5種語言向學生家長髮放通知。在光州市光山區河南中央小學的網站，有俄語、蒙古語、泰語等8種語言的翻譯。



也有人擔心，就算不是他們，而是一起生活的“我們”，在厭惡和歧視中，國內外國人中的不少人成了“手記嫌韓”。更不用說在產業現場經歷拖欠工資等不正當待遇和種族歧視問題的外國人了。據說，最近大學成了主要的“嫌韓”製造所。一名外國留學生說：“通過K-POP（韓流）、韓劇喜歡上了韓國，也來留學了。實際來了之後才發現，形式上的課程管理不善，再加漠不關心，好像只把我們當成‘學費取款機’。”



韓國國內的外國留學生人數爲26萬人，佔四年制及專科大學學生的10%。隨着低生育、高齡化導致的學齡人口減少，各大學通過吸引外國留學生找到了突破口。但是，雖然積極引進留學生，但一旦來到，就沒有進行管理。某大學校長警告稱：“都來韓國留學了，他們都是喜歡韓國的知韓派。這些留學生本應該帶着美好的緣分和記憶回到本國，成爲知韓派，反而成了嫌韓派。”



這不僅僅是學校的問題。外國留學生訴苦說，在日常生活中，對韓國產生不好的感情的契機也很多。特別是非白人的中國、越南、菲律賓、烏茲別克斯坦等亞裔，經常遭遇在大衆交通中避開鄰座或拒絕簽訂單間公寓等房地產合同。統計廳調查結果顯示，20%的外國人表示有過種族歧視經歷。在韓國受到傷害後回到本國的外國人在YouTube等網站上把自己的經歷稱爲“韓歧視”，生產嫌韓內容。



據預測，居住在韓國的外國人即將超過30萬人。與外國人相關的犯罪也有可能增加，因此有必要制定對策並予以嚴懲。非法滯留、外國人犯罪的預防對策等也需要加強。但是，把全體外國人視爲潛在犯罪者，加強厭惡和歧視的社會比外國人犯罪更加危險。相比以不安爲由豎起牆壁，現在更迫切的是在常識中當作我們的鄰居，協調不同之處。

