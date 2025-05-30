總統選舉時每每登場的“賣王牌”……一直要到什麼時候？



2014年7月23日，首爾銅雀區一家咖啡廳前。在傳統市場衚衕附近的咖啡廳前，記者們排起了長隊，一位莫名其妙的居民問記者“出啥事了?”記者解釋說，在7月30日的再補選中，參加首爾市銅雀乙區選舉的新政治民主聯合（現共同民主黨）候選人奇東旻和正義黨候選人魯會燦（現已故）正在展開單一化協商。一名60多歲男子聽完後對身旁的居民說：“就是說，在打‘花鬥’時，正在決定誰來賣王牌。”



這個比喻充滿了智慧，令記者記憶猶新。“花鬥”通常是三個人打，如果有四五個人蔘與，就有一兩個人在看牌後選擇要不要死，如果有“王牌”，就會賣掉。而參與遊戲的人必須向賣“王牌”的人支付“王牌的代價”。與此相類似，在總統候選人單一化中，“王牌的代價”等於表示支持時可以拿到建立聯合政府或分配公職等好處。在勝利的可能性不高的時候放棄參選，如果得到的代價相當滿意，賣“王牌”就是划算的買賣。



第二天，支持率相對較低的奇東旻主動辭職，魯會燦成爲單一候選人，但選舉結果是新世界黨（現國民力量黨）候選人羅卿瑗獲勝。其中一部分原因，是兩新單一化太晚，效果減了一半。當時從7月21日起就印刷了投票用紙，但單一化直到24日才實現。



被認爲是今年總統選舉最後變數的單一化問題，似乎到結束也最終沒有確定“賣王牌”。國民力量黨候選人金文洙和前國務總理韓德洙的單一化，因爲黨員們掀桌子而以韓德洙的“九日夢”虛幻告終。金文洙和改革新黨候選人李俊錫的單一化，則是支持率高的金文洙方面敦促李俊錫退選，李俊錫則背水一戰地表示“此次總統選舉不會和緊急戒嚴勢力實現候選人單一化”，事實上也已經告吹。



金文洙和李俊錫之間的保守陣營單一化討論無果而終，是因爲即使實現單一化，代價也不明確。多個輿論調查先後顯示，退選候選人的部分支持層不會被留下的候選人所吸收，而是會成爲共同民主黨候選人李在明的支持層或搖擺層，因此現實是，就算實現單一化，勝算也不高。另外也有很多人分析稱，對於在緊急戒嚴和彈劾等問題上與金文洙立場不同的李俊錫來說，還不如作出戰略選擇，與單一化劃清界限，確保10%左右的支持率，獲得名副其實的總統候選人地位。有評價稱，即使成功實現單一化，也難以創造能夠使協同效果最大化的感人故事。



每次總統選舉時就一再出現的單一化討論，就像播放過時的唱片一樣陳腐。即使被批是野合或政治工學，爲了勝利也要和認同感不同的勢力聯手，這種單一化留下了不少弊端。像黑洞一樣吸收國政藍圖和政策公約等所有焦點的單一化，產生了助長對政治失望和漠不關心的副作用。



如果沒有候選人獲得過半數選票時由得票前兩人展開決選，就沒有必要討論候選人單一化問題。這就是需要通過修憲實行總統選舉決選投票制的原因。國民們也不想再看到每次總統選舉都會重演的“賣王牌”一幕。

