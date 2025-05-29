開始事前投票……向世界展示“韓國民主恢復力”的機會



6月3日總統選舉的事前投票將從正式投票5天前的28日開始，爲期兩天。與必須在住址內指定的投票站進行的正式投票不同，在事前投票期間，無需另行申報程序，在全國3568個地方的所有事前投票站都可以進行投票。事前投票自實行以來，其比重持續增大，在3年前的總統選舉中，投票率接近總投票率的一半。這就是各黨和候選人爲了最大限度地提高支持層投票參與度，積極鼓勵事前投票的原因。



此次事前投票，是在它成爲不正當選舉陰謀論的目標、“事前投票造假說”層出不窮的情況下進行。作爲去年12月3日緊急戒嚴宣佈的理由之一，尹錫悅懷疑選舉舞弊，主張這是“與主權掠奪勢力的合作品”。其罷免後的首次公開外部活動也是觀看主張這種陰謀論的紀錄片。但是，就連一度提出廢除事前投票的國民力量黨總統候選人金文洙也與陰謀論劃清界限，鼓勵進行事前投票，這不能不說是一件值得慶幸的事情。



尹錫悅的戒嚴令妄動6個月後實施的此次總統選舉，是逐一恢復被破壞的民主價值和制度的過程之一。事前投票等選舉程序的正常啓動，也是重新樹立被陷入妄想的領導人推翻的民主程序正當性的過程。因此，不亞於通過此次選舉選出新總統，一度成爲不信任和疑惑對象的制度的穩定運營，本身就是擺脫過去半年混亂和價值前途的重要因素。



通過此次選舉，韓國的民主主義不會完全恢復正常。只是在憲法法院決定罷免總統兩個月後，才找到繼任者，走上恢復之路而已。如果不是提前總統選舉，從一年前開始，各黨就已經有了預備候選人蔘加競選等自然而然地接受資質和能力驗證的機會。但是因爲是突然舉行的總統選舉，所以和沒有做好準備的候選人一樣，國民也沒有好好評價候選人，就迎來了選擇的時間。



即便如此，新總統的人選也不是什麼小問題。他應該是治癒矛盾和分裂，團結國民能量的溝通和團結的領導人。他必須是能夠克服國內經濟困難、民生艱難、對外不確定性波濤的人物。最近，包括美國在內的世界各國都在詆譭民主主義，似乎在展開倒退競爭。就像國民捍衛了險些失去的民主主義一樣，韓國現在應該選出匡扶崩潰國格的總統，向世界炫耀其恢復力。

