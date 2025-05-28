想競選總統的韓德洙、掛冠而去的崔相穆，“斷電斷水”的李祥敏……戒嚴當天做了些什麼？



前國務總理韓德洙、前副總理崔相穆、前行政安全部長李祥敏26日因涉嫌內亂而被警方傳喚接受調查。繼李祥敏之後，警方又禁止韓德洙和崔相穆出國。因爲已經確認，他們參加前總統尹錫悅去年12月3日宣佈緊急戒嚴之前召開的國務會議時的實際舉止，與此前他們“無關戒嚴”的陳述相違。據悉，警方掌握的總統室監控錄相視頻中，有其中一部分人被懷疑贊同戒嚴或默認戒嚴的場面。



三人都被懷疑從尹錫悅那裏收到了戒嚴相關文件。韓德洙曾聲稱：“不記得在國務會議上看到或收到戒嚴文件，在會議結束後才知道西服口袋裏有戒嚴宣言。”崔相穆表示，雖然收到了緊急立法機構相關的紙條，但沒有看內容。李祥敏則聲稱沒有收到給媒體停電、停水的指示，只是遠遠地看到了放在桌子上的紙條。雖然這些陳述中有不少從常識上讓人產生疑問，但此前一直無法確認其真僞。



特別是三人之後的行動讓人對其背景產生了懷疑。韓德洙在代行總統職權時，因拒絕任命可能影響尹錫悅彈劾審判的憲法法官候選人而引發混亂，後來又不顧不負責任的批評，強行宣佈參加總統選舉。崔相穆以在野黨的彈劾爲由突然辭去副總理職務也引發了爭議。李祥敏聲稱“沒有接到過尹錫悅指示”，但現在有證言說是他向消防廳廳長下達了斷電斷水的指示。



這就是要徹底查明尹錫悅對他們下達了什麼指示、戒嚴文件傳達過程的真相是什麼的原因。不僅如此。總統警衛處還刪除了尹錫悅與時任國情院第一次長洪壯源、時任首爾警察廳長金峯植的保密電話信息。隨着查明戒嚴真相的新證據接連不斷，有必要一一查明戒嚴關聯者們是否存在撒謊、毀滅證據的企圖。

