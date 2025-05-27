調查顯示若美國維持關稅政策今年韓國企業出口額或減少4.9%

26日公布的調查結果顯示，若美國持續實施現行關稅政策，今年韓國企業出口額較去年或將減少近5%。韓國經濟人聯合會委托市場調查機構莫諾調研開展的《美國特朗普政府關稅政策影響及應對課題》問卷調查結果於當日發布。調查顯示，企業普遍認為若美國維持現行關稅政策，今年出口額將較去年平均減少4.9%。分行業預測降幅為：電氣電子（8.3%）、汽車及零部件（7.9%）、石油化工及石油制品（7.2%）、通用機械（6.4%）、半導體（3.6%）、鋼鐵（2.8%）。韓國主要出口企業的銷售額和營業利潤預計將分別減少6.6%和6.3%。24.9%的受訪企業將“政策頻繁變更導致不確定性增加”列為美國關稅政策帶來的最大經營困難。目前企業主要采取“出口市場多元化”（26.9%）和“調整全球生產•采購•物流結構”（19.8%）等自救措施。對於政府應對方案，要求“通過美韓協商最大限度降低關稅稅率”的呼聲最高，占比達44.6%。其後依次為“支持出口市場多元化”（13.6%）、“最大限度擴大免稅商品範圍”（13.1%）等。81.3%的受訪企業認為“美國關稅政策將對韓美兩國均產生負面影響”。84.0%的企業預計“關稅糾紛將持續6個月以上”。韓國經濟人聯合會強調：“盡管美中就階段性降低關稅達成協議，但關稅政策的不確定性依然存在。政府應制定消除非關稅壁壘、最大限度減少企業損失的談判戰略。”朴鐘敏記者 blick@donga.com