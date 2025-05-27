美國防長打掃6•25戰爭參戰紀念公園，聲稱必須讓年輕壹代銘記緬懷的意義

24日（當地時間），壹名身著藍色上衣、腳穿運動鞋的男子手持黃色刷子，出現在美國首都華盛頓的韓國戰爭（6•25戰爭）參戰紀念公園。當他卷起衣袖反復擦拭園內銅像時，隨行的孩子們也神情專註地撣去塑像上的積塵。這名男子正是美國國防部長皮特•赫格塞斯（45歲•照片）。在美國的顯忠日“陣亡將士紀念日”（26日）前夕，他攜子女及誌願者家庭共同造訪了這座紀念公園。赫格塞斯部長當天表示：“這是向孩子們傳遞韓國戰爭歷史意義的重要時刻，讓他們理解這場戰爭的性質、重要性以及美軍至今仍駐守韓國（韓半島）的原因。”他強調：“必須讓年輕壹代銘記緬懷的意義，唯有如此，他們才能將這份精神傳遞給後世。”赫格塞斯部長在社交平臺“X”上傳打掃視頻並寫道：“我們永遠不會遺忘為自由獻身的勇士們。”美國退伍軍人事務部長道格•柯林斯也參與了此次打掃活動。此次打掃行動恰逢美國媒體曝出特朗普第二任政府考慮裁減駐韓美軍之際，引發廣泛關註。此前《華爾街日報》（WSJ）22日報道稱，特朗普政府正研討將2.8萬名駐韓美軍中的4500人轉移至關島等印太地區其他基地，該消息引發軒然大波。次日美國國防部與駐韓美軍司令部雙雙否認裁軍傳聞，聲明稱：“美國堅定致力於捍衛大韓民國，期待與新壹屆（韓國）政府商討鞏固鋼鐵同盟的方案。”韓國國防部亦明確表態：“從未進行過相關討論。”崔智善 aurinko@donga.com