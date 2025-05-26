孩子們壹召喚就“砰”地出現的燈神：我想成為口袋裏的精靈

被金色光芒環繞的洞窟中，掌心大小的神燈裏突然“砰”地迸發出精靈。這個身著華麗服飾的精靈在舞臺上旋轉跳躍，用踢踏舞、歌曲和魔術點燃全場，更用“泡面配米飯”“送妳樂天世界塔當生日禮物”“要的就是公平（Even）”等韓式流行梗逗得觀眾捧腹大笑。這是自去年11月22日起在首爾松坡區夏洛特劇院上演的音樂劇《阿拉丁》中不可或缺的角色——精靈（Genie）。5月13日，記者在劇場見到了飾演阿拉丁“頭號搶鏡王”精靈壹角的演員鄭元英（40歲）。●“我要演敏捷又像朋友的精靈”在制作團隊口中，鄭元英被稱為“全世界最嬌小的精靈”。與他同屬三組卡司的演員鄭成華、姜洪碩，乃至電影版精靈扮演者威爾•史密斯相比，他的體型確實更為精巧。但這位演員的爆發力與存在感卻絲毫不遜於人：“雖然已演出200多場，卻始終沒能完全適應角色，”他笑道，“每天都是挑戰，每天都有新發現。”這個角色對他意義非凡。十年前在日本初看《阿拉丁》時，他就認定：“能同時展現歌唱、舞蹈、表演三重魅力的角色，唯有精靈。”面試時他特意將嬌小靈活的體型轉化為優勢，以特技動作“後空翻”華麗登場，成功吸引外籍工作人員的目光。“百老匯的精靈演員們本就人高馬大，稍微動壹動就能引發觀眾反應。我卻需要付出雙倍努力才能獲得掌聲。”鄭元英塑造的精靈少了保鏢的威嚴，卻多了分靈動俏皮。他解釋道：“我想成為更惹人憐愛、讓人想裝進口袋帶走的精靈，所以嘗試以朋友而非師長的姿態接近阿拉丁。”舞臺上，他即興創作的“Gega精靈”（精靈+ Giga精靈）等橋段，更增添了角色的機敏特質。●“願成為傳遞善意影響的演員”作為音樂劇資深演員，鄭元英在《阿拉丁》中仍需面對持續8分鐘的高強度表演《朋友如我（Friend Like Me）》。每次演唱前他都處於高度緊張狀態：“開唱前心臟狂跳，既恐懼又期待，因為我知道隨之而來的將是雷鳴般的掌聲。”因為要想讓觀眾開心，就要使用100%的能量。有次演出中他甚至因體力透支癱倒在舞臺上。劇中被困神燈的精靈因遇見阿拉丁首次與世界相連，鄭元英著意刻畫了角色“渴望自由”的人性化壹面。“導演組也希望將精靈從誇張的卡通形象還原為更真實的人類，我的表演正契合了這種創作理念。”自2007年以音樂劇《大長今》合唱團成員身份出道，鄭元英在《堂吉訶德》、《吉屋出租》、《與神同行》等作品中穩紮穩打積累經驗。他出身演藝世家，父親是演員鄭成浩，姑姑是演員羅文熙。但家人給予他的始終是“先學做人”的勸誡，而非表演指導。就像實現願望的“善良精靈”，他最終的職業追求是成為“傳遞正向影響力”的演員。“當演員擁有影響力時，我希望用它為世人帶來幸福。”《阿拉丁》首爾站演出將持續至6月22日，7月11日至9月28日將則移步釜山夢想劇院繼續進行演出。“請不帶任何預設地走進劇場，”鄭元英說，“剩下的幸福，交給精靈來創造。”史智媛記者 4g1@donga.com