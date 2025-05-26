李在明：“不會進行政治報復” VS 金文洙：“推進與李俊錫會面”

共同民主黨總統候選人李在明25日召開記者會表示：“將堅決懲處內亂勢力的罪行，但不會發生針對特定人的政治報復。執政初期將致力於恢復民生。”國民力量黨總統候選人金文洙就與改革新黨總統候選人李俊錫的單一化表示:：“正在從多個角度推進見面的計劃。”事實上，在距離總統選舉第一次投票即事前投票（29日、30日）還有4天之際，李在明和金文洙分別強調了統合和單一化的可能性。李在明當天在首爾市汝矣島共同民主黨辦公樓召開記者會表示：“我李在明比任何人都瞭解政治報復的危害，是結束舊理念時代、無道分裂政治的最佳人選。”他還強調執政時的首要課題是“恢復民生”。他說：“司法改革、檢察改革固然重要，但還不能在早期過於投入而導致力量鬆懈。”他說：“如果得到國民的選擇，將首先成立由總統指揮的‘緊急經濟應對工作組’，立即制定可行的民生經濟對策，以‘與蕭條決一死戰’的信念應對內需停滯。”李在明雖然最近強調“6月3日總統選舉是壓倒性的懲罰之日”，將焦點放在所謂內亂勢力的審判上，但隨着保守陣營出現集結趨勢，他代替政治報復，改而強調將拯救經濟，開始攻略中立層。對於共同民主黨內部推進允許非司法界人士擔任大法官的修正案，李在明表示：“現在還沒有遊刃有餘到糾纏這個問題。這會引發另一個國論分裂和矛盾。”當天，金文洙在結束忠南公州遊說後會見記者，就與李俊錫的單一化表示：“因爲我們本來就是同根，所以會繼續努力。”在此之前，在忠清北道沃川朴正熙前總統夫人陸英修故居舉行的記者招待會上，他強調：“將制定從源頭上杜絕總統介入黨務的制度性措施。爲了立即修改黨章，已經向緊急對策委員長金龍泰提出了召開全國委員會的要求。”這被解釋爲是爲了將李俊錫拉到單一化協商桌上的鋪墊。國民力量黨內部有人主張，爲了單一化，要保障李俊錫的下屆黨權或組建聯合政府。金文洙還對支持層說：“不要擔心，請參與事前投票。”然而，李俊錫針對國民力量黨批評稱：“只是在用政治工學上的單一化等來破壞氣氛。拜託你打起精神來！”金智賢記者 李知雲記者 jhk85@donga.com、easy@donga.com