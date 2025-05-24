特斯拉“人形機器人”展現家務能力：從清潔到烹飪的全方位突破

5月21日（當地時間），特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克在社交媒體X（原推特）上發布了特斯拉正在開發的人形機器人“Optimus”的最新視頻。在這次視頻中，Optimus展示了它能夠穩定地完成家務活。根據馬斯克當日發布的視頻，Optimus進行了諸如扔垃圾袋、用掃帚掃桌子上的灰塵、使用吸塵器、開關窗簾等“清潔工作”。這比過去只能進行手部和手臂移動以及行走有了很大的進步。除了清潔工作，它還展示了廚房工作。在燃氣竈前，用鏟子攪拌鍋中的食物，按壓微波爐按鈕，打開櫥櫃，用手指的力量撕下廚房紙巾等。在視頻中，所有這些工作看起來都像人類壹樣自然地完成。馬斯克在發布視頻時表示：“我並不是整天只知道跳舞。”此前，馬斯克在13日發布了壹段視頻，展示了Optimus執行類似跳舞的動作。馬斯克在Optimus視頻的說明中寫道：“這是有史以來最偉大的創新產品之壹。”特斯拉Optimus項目的工程師米蘭•科巴克在X上表示：“我們的目標之壹是讓Optimus能夠從互聯網上的人類工作視頻中直接學習。”他還說：“目前，我們能夠將人類視頻中學到的內容直接應用到機器人身上。”這可以理解為他們已經開發了Optimus觀看視頻並從中學習的功能，同時也意味著Optimus的學習效率得到了提高。目前以電動汽車為主要產品的特斯拉，似乎將更加專註於以Optimus為中心的人形機器人開發和銷售。馬斯克在20日接受美國經濟媒體CNBC的采訪時說：“從長期來看，真正重要的是自動駕駛和Optimus。這兩點將是未來公司財務成功的主要決定因素。”馬斯克在上個月22日的特斯拉財報會議上關於Optimus表示：“我們將於今年年底前開始生產數千臺，並有望在四年內實現每年生產100萬臺。”李基旭記者 71wook@donga.com