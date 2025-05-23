生成型人工智能（AI）領域的領導者OpenAI正與設計了iPhone的傳奇設計師喬尼•艾弗合作，開發專門用於AI的專用設備。此舉被認為是OpenAI希望將影響力擴展到像ChatGPT這樣的AI軟件之外，進入硬件領域。據《華爾街日報》（WSJ）等外媒報道，OpenAI將以全股票交易方式，以65億美元（約合8.968萬億韓元）收購由艾弗創立的AI設備初創公司“io”。這是OpenAI歷史上規模最大的並購（M&A）交易。艾弗是壹位英國工業設計師，曾與史蒂夫•喬布斯壹起設計了iPhone、iPad和Mac等蘋果公司的標誌性產品。2019年離開蘋果後，他與蘋果出身的斯科特•卡農和埃文斯•亨基等人壹起創立了“io”，旨在開發面向通用人工智能（AGI）時代的新型設備。OpenAI希望通過此次收購，開發“智能手機之後”的AI專用設備。據WSJ報道，艾弗和OpenAI首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼在過去兩年中壹直在秘密合作，共同推進下壹代AI設備的開發。他們設想了各種形態的設備，例如沒有屏幕的設備，比如內置攝像頭的耳機等。OpenAI在其官方博客上公布了與艾弗合作的消息，並公開了奧爾特曼CEO和艾弗之間長達9分22秒的對話視頻。兩人在視頻中表示：“專註於開發能夠激發靈感並開啟可能性的產品的io，現在將與舊金山的研究、工程和產品團隊更緊密地合作，加入OpenAI。”通過此次合並，OpenAI將獲得由約55名硬件工程師、軟件開發人員和生產專家組成的io團隊。據傳，OpenAI將圍繞io的硬件和軟件開發人員成立專門的部門。如果監管機構批準，這筆交易預計將於今夏完成。由於OpenAI從以軟件為中心轉向直接涉足硬件領域，IT行業正密切關註OpenAI與艾弗的合作是否能催生“第二個iPhone”。特別是，艾弗的設計理念與OpenAI的AGI技術結合，可能會帶來與現有電子設備完全不同的AI設備。奧爾特曼CEO表示：“就像智能手機的出現並沒有使筆記本電腦消失壹樣，我們的第壹個產品不會使智能手機消失。”但他同時強調：“我們即將推出的產品將是壹種全新的類型。”南慧貞記者 namduck2@donga.com