15年等待，孫興慜終獲俱樂部生涯首冠：“今天我是世界上最幸福的人”

身披太極旗的隊長孫興慜（33歲）代表托特納姆熱刺（英格蘭）領取了歐洲足聯（UEFA）歐聯杯冠軍獎杯，並與隊友們熱情擁抱。他將腳移到頒獎臺中央，跺著腳引來了隊友們的歡呼，隨後高高舉起獎杯。這壹刻，他實現了自2010年在德甲漢堡出道職業後15年來壹直夢寐以求的首個冠軍夢想。歐聯杯冠軍獎杯（15公斤）是UEFA賽事中分量最重的獎杯。相比之下，歐洲冠軍聯賽（UCL）“大耳朵杯”的重量僅約7.5公斤，足足要輕壹半。在慶祝儀式上，孫興慜的額頭被獎杯劃出了壹道血痕，但他的臉上始終洋溢著笑容。他在接受英國“TNT體育”采訪時表示：“我實現了夢想，今天我是世界上最幸福的人。”托特納姆熱刺隊在22日於西班牙畢爾巴鄂舉行2024-2025賽季歐聯杯決賽中，憑借布倫南•約翰遜（24歲）在上半場第42分鐘攻入全場唯壹進球，以1-0戰勝了曼聯隊（英格蘭）。因腳部受傷缺席了壹個多月後剛剛復出的孫興慜，當天在下半場第22分鐘替補上場，為球隊的勝利貢獻了力量。孫興慜表示：“我迫切希望獲得冠軍。過去壹周裏，我每天都在夢見決賽。”也許這是他最後壹次沖擊冠軍的機會，他感到肩上的負擔非常重。此前，孫興慜在歐足聯冠軍聯賽（2018-2019賽季）和英格蘭足球聯賽杯（英聯杯•2020-2021賽季）中，都隨隊進入了決賽，但最終都只獲得了亞軍。在英超聯賽中，他在2016-2017賽季以第二名的成績結束，未能奪冠。每次在眼前失去冠軍時，孫興慜都會流下遺憾的淚水，因此獲得了“哭寶寶”的綽號。但在這次比賽中，他也終於拼出職業生涯缺失的“最後壹塊拼圖”，賽後他淚流滿面地撲向了父親、SON足球學院教練孫雄正（63歲）的懷中，表達了喜悅之情。長期處於冠軍荒的熱刺隊也終於在2007-2008賽季英聯杯奪冠之後，17年後擺脫了“無冠”的魔咒。在歐聯杯（包括前身聯盟杯）中，自1984年以來，熱刺時隔41年，歷史上第三次獲得了冠軍。此前，每當熱刺在冠軍邊緣受挫時，許多主力球員都離開了球隊。但孫興慜通過連續續約留在了球隊。在6年前歐冠決賽的首發陣容中，至今仍穿著熱刺隊服的只有孫興慜壹人。擁有英超金靴（2021-2022賽季•23球）和熱刺隊史進球數第五位（173球）等記錄的孫興慜，通過這次冠軍成為球隊真正的傳奇。美國“The Athletic”評價稱：“孫興慜有可能成為熱刺現代歷史上的最佳球員。”平日裏，孫興慜常說：“沒有冠軍就不是傳奇。”而今天，他自豪地表示：“在過去17年裏，沒有人能做到的事情，現在我做到了。今天，我可以說自己是熱刺的傳奇了。”。孫興慜是韓國歷史上第四位獲得歐聯杯冠軍的球員。此前，韓國國家隊前主教練車範根（72歲）曾在德甲法蘭克福（1979-1980賽季）和勒沃庫森（1987-1988賽季）兩次贏得歐聯杯的前身聯盟杯。此外，金東進（43歲•現任國家隊助理教練）和李浩（41歲•現任仁川首席助教）曾在2007-2008賽季同在俄羅斯澤尼特隊效力，贏得了聯盟杯冠軍。作為韓國球員首次成為歐洲俱樂部對抗賽冠軍球隊隊長，孫興慜表示：“作為韓國人，能夠舉起這座獎杯，我感到非常自豪。感謝那些在韓國時間淩晨4點醒來，像家人壹樣支持我們的球迷。”獲得歐聯杯冠軍的熱刺將在下賽季參加最高水平的賽事—冠軍聯賽。根據英國BBC的報道，熱刺將通過本次賽事獎金和下賽季冠軍聯賽參賽獎金等，最多可入賬5440萬英鎊（約合1008億韓元）。盡管熱刺在本賽季英超聯賽中表現不佳，排名20支球隊中的第17位，但通過歐聯杯冠軍實現了最後的逆轉。熱刺主帥安吉•波斯特科格魯對作為球隊領袖奉獻壹切的孫興慜表示感謝。他表示：“我想為孫興慜打造壹個特別的日子。過去10年裏，孫興慜做到了他能做的壹切。”鄭允喆 trigger@donga.com