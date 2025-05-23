李俊錫：“將以改革新黨的名義直到最後並將獲勝”

改革新黨總統候選人李俊錫（照片）22日召開記者會表示：“直到最後，一定會以李俊錫和改革新黨的名義取得勝利。”保守陣營不斷要求與國民力量黨總統候選人金文洙進行單一化後，他明確表示了要跑完全程的意志。分析認爲，這是爲了阻止希望單一化的保守支持層的選票集中到金文洙身上，導致自己的支持率可能下降。李俊錫當天下午在國會溝通館召開記者會表示：“在國民們要收到的投票紙上，可以清晰地看到4號改革新黨李俊錫的名字。”李俊錫當天上午還在臉書上表示：“因爲有很多人提出政治工程學單一化等不必要的言論，所以將所有電話都設定了拒絕接聽。”相反，國民力量黨則期待金文洙的支持率進一步上升，李俊錫受到的單一化壓力增大。在國民力量黨內，單一化第一次最後期限是正式投票用紙印刷前一天的24日。截止到24日，如果實現單一化，一名候選人退出，將在正式投票紙和事前投票紙的“退出候選人”欄上標記辭任事實。第二次最後期限是事前投票開始前一天的28日。如果到當天爲止實現單一化，在正式投票紙和另行印刷的事前投票紙上將寫明“候選人辭職”。但黨內相關人士表示：“如果能夠實現單一化，哪怕是在6月2日之前也必須做。”共同民主黨內部還出現了對保守陣營單一化的牽制。改革新黨方面對李俊錫的“國民力量黨代表承諾說”浮出水面，以收買候選人罪起訴了金文洙等。共同民主黨首席發言人趙承來在新聞發佈會上表示：“收買候選人及誘導利害誘導罪是明顯的非法，無論是否真的辭職，只要試圖收買就是重罪。”趙權亨記者 buzz@donga.com