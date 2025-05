丈夫離開家的時候……“陌生男人”出現了

1965年,美國愛荷華州的壹個小鎮。意大利裔的弗蘭切斯卡嫁給了二戰時被派往美國的丈夫伯德,並隨他離開了家鄉。在壹個和平而單調的日子裏,伯德帶著兒子邁克爾和女兒凱瑟琳去伊利諾伊州參加農業博覽會,家裏只剩下她壹個人。弗蘭切斯卡興奮地想著可以獨自享受壹段時光,這時壹個“陌生男人”出現了。5月1日,這部音樂劇《廊橋遺夢(The Bridges of Madison County)》在首爾江南區光林藝術中心BBCH廳開幕,劇情對許多人來說並不陌生。僅音樂劇版,這是繼2017年、2018年之後第三次在韓國國內舉行演出。原著是羅伯特•詹姆斯•沃爾勒的小說(1992年),1995年,克林特•伊斯特伍德導演與梅爾•斯特裏普共同主演的同名電影更為人所熟知。這種熟悉感正是這部作品最大的優勢。這個陌生男人是為拍攝“羅斯曼橋”而來到麥迪遜縣的攝影師羅伯特•金凱德。弗蘭切斯卡熱情地接待了這個迷路的陌生人羅伯特。隨後,她對羅伯特漂泊不定的生活產生了好奇,兩人逐漸走近。羅伯特也被溫柔且體貼的弗蘭切斯卡深深吸引。他說:“在這個充滿不確定性的宇宙中,這種確鑿的情感只會出現壹次。”盡管這部作品涉及婚外情,但角色的敘事極具說服力,減輕了這種感覺。年輕時想成為畫家的弗蘭切斯卡,婚後只是壹名母親和妻子。從時代背景來看,這更像是社會規範和責任的產物,而非她個人的選擇。她與羅伯特相遇後找回了真實的“自我”,重新煥發了生機。這就是為什麽我們對弗蘭切斯卡既感到同情又心疼。本次演出由備受信賴的演員主演,更加引人註目。弗蘭切斯卡由趙貞恩和車智研飾演,羅伯特由朴恩泰和崔在林飾演。主演們精彩的表演提升了劇情的沉浸感。在表達愛情的極限時,他們深情地演唱;在表現活潑調皮的情侶形象時,他們生動地演繹。即使在表達激烈情感時,他們依然保持克制,這種表演與低俗的風流劇截然不同,正是這部音樂劇的亮點。舞臺設計如壹幅美麗的水彩畫,為兩人的愛情增添了壹絲朦朧美。陽光下的玉米田和朴素的木屋營造出田園詩般的氛圍。《One Second and a Million Miles》等抒情曲目也恰到好處地打動人心。管弦樂隊中還安排了大鋼琴,豐富了音樂的旋律。演出將持續到7月13日。史智媛記者 4g1@donga.com