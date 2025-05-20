距離總統選舉兩週，在集聚五成選民的首都圈“激烈對決”

隨着6月3日總統選舉臨近，各主要總統候選人19日在關鍵勝負地區——首都圈展開激烈交鋒。進入選戰後期，候選人將重點轉向集中居住着全國51％選民的首都圈。在選戰初期主攻嶺南和湖南地區的共同民主黨總統候選人李在明，當天在被稱爲“漢江帶”的首爾龍山區、永登浦區和麻浦區展開集中拉票。隨後的20日至21日他還將前往其政治根據地京畿道北部和仁川市等地繼續行程。李在明針對對房地產政策高度敏感的首爾選民表示：“將依據供需原理，在供給不足的情況下擴大供給，妥善管理市場。居民或許對這方面有所期待。”在龍山站廣場的競選演講中，他強調“政權審判”，稱“應認真觀察政客爲何爭鬥，識別出背叛主人、違抗主人、有不良意圖的不當僕人予以審判。”選戰初期曾專注於嶺南地區、努力鞏固支持層的國民力量黨總統候選人金文洙，當天在首爾中區、鍾路區及首爾站廣場展開首都圈行程，爭取選民支持。他還計劃於5月20日繼續沿漢江流域的首爾江西區、永登浦區、鬆坡區、江東區及京畿道河南市等地進行集中拉票。金文洙當天訪問大韓老人會，提出將分等級提高基礎養老金、支援療養醫院護工費用等老年人政策。在青年政策方面，他表示：“將通過《公平就業法》，徹底根除令青年失望的不公招聘慣例。”改革新黨總統候選人李俊錫當天在首爾市光化門廣場李舜臣將軍雕像前召開記者會，表示“將以唯一必勝之牌阻止‘李在明總統時代’的到來”。歷次總統選舉的結果都受到首都圈選情決定性影響。2022年3月9日總統選舉前19天，韓國蓋洛普公佈的民調（詳情見中央選舉輿論調查審議委員會官網）顯示，首爾地區尹錫悅支持率爲44％，大幅領先李在明的31％，掌握了勝機；京畿道和仁川市則是二人均爲36％，勢均力敵。而在6月3日總統選舉前的5月16日公開的蓋洛普民調中，李在明在首爾與京畿•仁川分別獲得50％和55％支持率，分別領先金文洙的28％和26％，差距爲22個百分點和29個百分點。尹多彬記者、金俊一記者 empty@donga.com、jikim@donga.com