青年缺工作、老年無收入，韓國必須打破顛倒現狀



共同民主黨總統候選人李在明打出“真正的大韓民國”口號，國民力量總統候選人金文洙和改革新黨總統候選人李俊錫分別提出“煥然一新的大韓民國”“新總統”的口號展開競爭。這些“真正”“煥然一新”“新”的修飾語聽起來光鮮亮麗，卻只是缺乏改什麼、如何改等變革方向的政治口號。在18日舉行的經濟領域電視辯論中，各候選人也未能提出令人信服的願景。在企業經營中有句名言：“無法衡量就無法管理，更無法改善。”從這一點看，候選人提出的經濟政策承諾如同缺少“爲何”和“如何”的不及格答卷一樣潦草。



宜居國家至少應該讓青年有充足的就業機會，老年人有穩定的收入。而當下的韓國，卻是一個青年缺工作、老年人陷入貧困的“顛倒國家”。儘管如此，政府政策卻將錢撒向渴望工作的青年，又讓需要收入的老年人繼續工作，以此掩蓋問題，形同“對着幹對策”。據統計廳數據，製造業崗位已連續10個月減少，佔比也跌至15％區間。上個月青年就業率爲45.3％，是所有年齡層中唯一下降的羣體，“歇着不幹”的青年佔比創5年來新高。



按理說，此情此景應引發“就業緊急狀態”。但總統候選人們未能按照選民們的願望，診斷爲何持續缺少工作崗位、又該如何破局，而只是單方面羅列青年就業補貼、擴大貸款、提供廉租房等只能減少眼下痛苦的止疼片青年政策。



老年生活也並不安逸。去年底，韓國步入超高齡社會，65歲以上人口突破1000萬。儘管老年貧困狀況有所改善，但仍爲經濟合作與發展組織成員國中最嚴重。據韓國銀行統計，高齡自營業者數量將從2015年的142萬人增至2032年的248萬人。未做充分準備便上調老年人標準年齡或延長退休年齡，實爲將因老齡化而加重的國家財政負擔轉嫁給個人或企業的“擊鼓傳炸彈”。



李在明與金文洙還競相提出成立100萬億韓元規模的人工智能等未來投資基金這一“流行”公約。但中國之所以未能孕育出類似英偉達的企業，並不是缺錢。只有具備有效資源分配能力、人才儲備及研發基礎設施，才能成功。若在缺乏驗證的情況下，僅憑“收益共享”的名義動用國民資金，極可能將投資風險轉嫁給國民。



據《金融時報》報道，全球已進入通過經濟政策展開霸權競爭的“地緣經濟時代”。產業政策在爭奪優質崗位中的作用日益顯著，國家間競爭愈發激烈。韓國若想不被淘汰，不能僅依賴選舉季反覆出現的“老招數”——放寬管制、加大財政支出。必要時應參照經濟開發五年計劃與人才培養戰略，整頓並設立符合時代需求的經濟產業政策控制塔，重繪經濟藍圖。同時，在制定青年就業對策的同時，必須推進養老金制度改革，還應加強收入再分配功能，讓年輕世代能在職場階段爲年老生活做好準備。



這次總統選舉必須成爲一個轉折點，讓陷入“青年無職、老年無收”倒置狀態的韓國經濟恢復正常。下一次選舉，應以“青年機會與老年收入增加了多少”爲基準，衡量成果並進行嚴格審判。無論是國家還是企業經營，若無法衡量，改善便永無可能。

