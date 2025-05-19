朝鮮將金正恩-文在寅會面的板門店“統一閣”更名爲“板門館”

據悉，朝鮮已於去年下半年將位於板門店共同警備區北側地區的“統一閣”建築的匾額更名爲“板門館”。朝鮮國務委員長金正恩在2023年底宣佈南北（韓朝）關係爲“敵對兩國關係”後，甚至更改了金正日親自命名的建築名稱。統一閣不僅是韓朝、朝美工作會談的地方，也是2018年5月26日舉行韓朝首腦會談的韓朝對話象徵性場所。據多名韓國政府消息人士18日透露，朝鮮早在去年1月就拆除了統一閣的舊牌匾，並於下半年啓動修繕工程，隨後更換爲寫有“板門館”的新匾額。統一閣系1985年8月按照金正日的指示修建，功能相當於位於板門店南側的“和平之家”。自1992年5月起，統一閣被作爲朝鮮的韓朝聯絡事務所使用，成爲北側地區舉行各類韓朝會談及接觸的主要場所。尤其在2018年朝美新加坡首腦會談前，美方代表、時任駐菲律賓大使金聖與朝鮮外交部副部長崔善姬在此進行了六輪工作磋商。統一閣名稱由金正日親自命名。另據透露，朝鮮還拆除了與板門店南側“自由之家”相對、位於“板門閣”附近的多座刻有統一相關文字的紀念碑。韓國政府相關人士表示：“這些紀念碑上均刻有有關統一的內容。”自2023年底朝鮮宣佈廢除《9·19南北軍事協議》後，朝鮮幾乎完成了原屬非軍事區的板門店共同警備區的重新武裝化。由於朝鮮士兵配備了手槍，韓國警備部隊也經聯合國軍司令部批准佩戴手槍。同時，朝鮮還恢復了原已撤除的哨所，並向區內運入各類武器。申圭鎮記者、孫孝周記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com