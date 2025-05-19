檢察機關現在總是做對，過去卻總是做錯？



“對於總統親信、親屬等人的拘捕，我記得我們當時處理得相當‘冷靜’。”



2019年10月，時任檢察總長尹錫悅在國會國政監察中如此表示。當時，前共同民主黨議員李哲熙問“檢察機關的中立性和獨立性在哪一屆政府中最受保障”，尹錫悅回答是李明博政府。實際上，檢察機關2008曾拘捕涉嫌以公推換取資金的總統夫人金潤玉的表姐，並以斡旋收賄罪拘押了李明博的親信、世中拿摩旅行公司會長千信一。李明博政府初期，檢方曾以“冷靜”的姿態處理這些案件。



但2010年，非法監察民間人士事件曝光。國務總理室的公務員監察機構“公職倫理支援官室”被指以在博客上上傳諷刺李明博的視頻爲由，對金鐘益（音）進行監察並施壓其辭職。由於金鐘益並非公務員，若疑惑屬實則構成嚴重違法。



《紐約時報》後來將該事件與“水門事件”相提並論。因涉及時任知識經濟部第二次官、人稱“王次官”的樸英俊（音）、時任總統僱傭勞動祕書李永浩等“盈浦系”（慶尚北道迎日·浦項出身），被稱爲巨型幕後門。但檢方對此案並未“冷靜”處理，只追責末端人員就結了案。直到政權末期2012年3月內情曝光後，才重新調查並起訴樸英俊等人。李明博的胞兄、前國會副議長李相得也因儲蓄銀行賄賂案於2012年7月被捕，同屬政權尾聲。



在朴槿惠政府時期，檢方亦未展現“冷靜”。從2007年大國家黨黨內初選時起，崔順實一家的問題就被提及，國家情報院甚至製作了相關情報文件，國政干政疑雲自政權初期便已顯現。2014年的“鄭允會文件”外泄案、“青瓦臺三人幫”醜聞雖已出現“前奏曲”，檢察機關卻未積極查辦。直至2016年10月崔順實的平板電腦被曝光，才大舉展開調查。文在寅政府初期，檢察機關雖積極開展“積弊清算”，但對脫核政策等指向政府核心的問題則反應遲緩。



上個月，檢察機關重啓對金建希涉嫌操縱德意志汽車股價的調查。去年7月，檢方曾赴總統警護處附屬設施調查金建希，交還了手機後對金建希進行了調查，並作出無嫌疑結論，如今卻稱“有必要重新調查”。巧合的是，這一變化發生在尹錫悅被彈劾之後。金建希賬戶涉嫌用於操縱股價的時間爲2010年，被舉報時間爲2020年。若檢方早期調查得當，此案未必會演變至此，也不會對尹錫悅政府造成如此沉重的負擔。



擁有起訴權的檢察機關，其調查理應始終準確、公正。但面對歷屆政府一再出現的“遲緩調查”，國民不得不發問：爲何檢察機關總是“現在對、過去錯”？若要重拾公衆信任，檢察機關首先應對此作出回答。

