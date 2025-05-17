教皇利奧十四世預計將入住歷代教皇住所—使徒宮

新任教皇利奧十四世（原名羅伯特•弗朗西斯•普雷沃斯特）預計將入住歷代教皇的住所—梵蒂岡的使徒宮教皇公寓，這與前教皇方濟各不同。據意大利日報《Corriere della Sera》報道，使徒宮教皇公寓的部分房間和浴室目前正在維修中。根據施工速度，預計教皇將在大約壹個月後入住。使徒宮位於梵蒂岡聖彼得大教堂的右側，是壹座大型宮殿，傳統上是教皇的住所。教皇的正式辦公室和住所等私人空間位於三層。歷代教皇每周日都會打開辦公室的窗戶，為聚集在聖彼得廣場上的信徒主持《三鐘經》。據悉，利奧十四世選擇教皇公寓是為了確保正式活動的空間和保護個人隱私。與利奧十四世不同，方濟各教皇在任期間壹直住在聖瑪爾塔之家的壹間普通客房，直到他去世。因此，聖瑪爾塔之家的整個二層被改造成教皇、助手、醫務人員和安保人員的空間。然而，由於空間開放，安保和個人隱私保護存在困難，據信多位樞機主教建議利奧十四世搬入教皇公寓。如果利奧十四世搬入使徒宮，為方濟各教皇改造的聖瑪爾塔之家將恢復原狀，作為訪問梵蒂岡的神職人員或參加秘密會議的樞機主教的臨時住所。自當選教皇以來，利奧十四世強調要延續方濟各教皇的進步傳統，但在形式上似乎正在回歸傳統。據外媒分析，他在服裝等方面遵循傳統，展示了保守派天主教徒也會歡迎的姿態。李鎭求 sys1201@donga.com