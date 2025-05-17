金惠星的完美壹天：3安打、2保送、2打點、4得分

金惠星的光芒越來越耀眼。美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的新人金惠星（26歲）連續幾天展現出了良好的擊球手感。繼15日擊出大聯盟首記全壘打後，16日他又貢獻了3支安打、5次上壘的精彩表現。金惠星在16日對陣奧克蘭運動家隊的主場比賽中，作為9棒二壘手首發上場，取得3支3安打、2次保送、2個打點、4得分的出色成績。他在第二局下半局擊出右前場安打，第三局下半局擊出左前場安打，第八局下半局又擊出壹個落在左外野線上的二壘打。本場過後，金惠星的賽季打擊率上升至0.429（28次有效擊球、12支安打）。金惠星在剩下的2個打席中也通過保送成功上壘，5次打席全部上壘，幫助球隊以19-2取得壹場大勝。這是金惠星自本月4日大聯盟首秀以來，單場安打、打點、得分、上壘次數的新高。這也是他首次擊出二壘打和獲得保送。金惠星在第二局下半局還成功取得了賽季第3次盜壘。特別值得壹提的是，每當1棒擊球手大谷翔平（31歲）在第三局下半局擊出3分全壘打（賽季第14記）、第4局下半局擊出2分全壘打（第15記）時，金惠星都成功上壘並跑回本壘得分。在本場比賽之前，還舉行了紀念大谷翔平去年成為大聯盟首位達成50記全壘打-50次盜壘的選手的活動，當天他又擊出2記全壘打，與紐約洋基隊的阿隆•賈奇並列聯盟全壘打榜首位。姜泓求 windup@donga.com