距離韓國總統選舉提前投票還有兩週，李在明-金文洙支持率差距未見縮小

距離韓國總統選舉啓動提前投票僅剩兩週，最新民調顯示，共同民主黨候選人李在明支持率爲49％，大幅領先國民力量黨候選人金文洙的27％和改革新黨候選人李俊錫的7％。此次爲國民力量黨發生強行更換總統候選人風波後首輪例行民調，結果顯示李在明以22個百分點優勢領先，領先態勢正在趨於固定。此次全國指標調查由Embrain Public、KSTAT Research、Korea Research、韓國調查於5月12日至14日對全國1000名選民進行（採用手機虛擬號碼電話訪問方式，詳情請查看中央選舉輿論調查審議委員會主頁）。15日公佈的結果顯示，李在明支持率較前一週上升6個百分點，達49％，其中進步傾向選民支持率爲81％，中間傾向選民爲55％。金文洙在換人風波中獲得27％的支持率，雖較前一週的12％上升13個百分點，但未能完全吸收前國務總理韓德洙當時所獲的23％支持率。與此前三人對決情境下的29％相比，支持率並無明顯差異。李俊錫近三週支持率依次爲6％、5％、7％，一直維持在個位數。調查中表示“尚未決定”者佔16％，與前一週的15％大致持平。三名候選人之間的支持率差距與各黨確定候選人之前變化不大。4月第四周的同類調查中，以三人對決爲前提，李在明支持率爲46％，金文洙25％，李俊錫9％。儘管經歷各黨黨內初選及國民力量黨的強行單一化風波，進入正式競選期後，整體支持格局並未出現實質性變化。不過，共同民主黨常任共同選舉對策委員長金民錫當天表示：“預計李在明與金文洙的兩人對決或三人對決的差距將逐步縮小。我們認爲金文洙與李俊錫之間的單一化努力會持續到最後，並已開始做好應對。”分析認爲，此言是針對黨內外出現“壓倒性勝利”輿論發出的警示。國民力量黨正全力推進金文洙與李俊錫的候選人單一化。但李俊錫表示，“雖然國民力量黨可能會強行推進整合，但那正是兩大政黨體制的積弊”，強調將堅持參選到底。尹多彬記者、崔惠玲記者 empty@donga.com、herstory@donga.com