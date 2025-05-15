共同民主黨強推針對曹喜大特別檢察法　選舉前“司法戰爭”加劇

韓國共同民主黨14日在國會法制司法委員會舉行的“大法院院長曹喜大等涉嫌司法機關干預總統選舉真相調查聽證會”上指出，大法院作出將總統候選人李在明所涉案件以有罪傾向發回重審的裁定是“司法政變”，發起全面攻勢。共同民主黨將針對曹喜大的特別檢察法案以及增加大法院法官人數的《法院組織法》修正案提交至法司委法案小委員會，同時推動使李在明免於處罰的《公職選舉法》修正案在法司委表決通過。隨着6月3日總統選舉僅剩19天，共同民主黨施壓司法部門，試圖排除李在明的司法風險。國民力量黨對此表示反對，批評稱這是“李在明式獨裁政治的信號彈”。當天，在共同民主黨的主導下，國會法司委召開了有關司法機關涉嫌干預總統選舉的聽證會。儘管包括曹喜大在內的12名大法院大法官及4名法官共16人均未出席，共同民主黨仍強行舉行聽證會。共同民主黨批評稱，大法院對李在明涉嫌違反《公職選舉法》案作出異常迅速的發回重審裁定，“可能存在意圖阻止其參選的動機”。共同民主黨以曹喜大未出席聽證會爲由，決定推進特別檢察和國政調查。該黨不顧國民力量黨的反對，在法司委中提出了針對曹喜大的特別檢察法案，並將其提交至法案第一小委員會。此前，共同民主黨院內代表朴贊大曾表示：“強烈警告曹喜大領導的大法院。如果不出席聽證會、不迴應國民的要求，國政調查與特別檢察將不可避免。”內容包括將大法院法官人數從現有14人增至30人或100人的《法院組織法》修正案，以及允許對大法院判決提出憲法訴願的《憲法法院法》修正案也一併提交至小委員會。這一系列被稱作“施壓司法部”的法案進入強行處理程序。爲了使李在明因《公職選舉法》修改而獲得“免訴（因條款廢除無法處罰）”的處理，共同民主黨推動刪除虛假事實公示罪中有關“行爲”的條款，並通過了相關《公職選舉法》修正案。此外，法司委此前還由共同民主黨主導通過了當選總統後可中止正在進行中的審判的《刑事訴訟法》修正案。國民力量黨批評稱，共同民主黨正在“試圖掌控司法機關以便爲李在明構築防護網”。國民力量黨首席發言人申東旭表示：“共同民主黨目前所爲並非司法改革。是赤裸裸的‘司法謀殺’。”李知雲記者、高道藝記者 easy@donga.com、yea@donga.com