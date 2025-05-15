老人貧病交加，上調老年人標準令人憂懼



獲得2022年戛納電影節金攝影機獎特別提及獎的日本影片《計劃75》聚焦日本的超高齡社會問題。影片設定在一個虛構的日本，政府爲75歲以上老人提供安樂死支持的“計劃75”政策得以實施。影片描繪出一個充斥着“老年人增多拖累國家財政、年輕人蒙受其害”這種仇視老年人觀念的社會，最終催生出如此殘酷的制度。



“75歲”之所以成爲電影主題，是因爲它與日本將75歲以上定義爲“後期高齡”的標準深度關聯。即便是在老齡化全球最快的日本，老年人中進一步高齡化的問題仍給醫療與照護體系帶來沉重負擔。出生於1947年至1949年的“團塊世代”在今年全部步入75歲以上，預計後期高齡人口將達2154萬人，佔比約18%。日本老年學會2017年提出將老年人定義調整爲準老年（65歲至74歲）、老年（75歲至89歲）、超高齡（90歲以上），即是爲此未雨綢繆。



2023年，韓國65歲以上人口占比首次超過20%，正式步入超高齡社會，也面臨類似處境。預計到2050年，韓國老年人口比重將達34%。若低出生率趨勢持續，15歲至64歲的生產年齡人口每人需扶養的老年人數將從2024年的0.27人增加至2050年的0.73人。



因此，學界與市民團體等專家本月9日提出建議，呼籲將老年人年齡標準逐步上調至70歲，計劃以每兩年增加一歲爲原則，至2035年實現70歲老年標準。提出該建議的依據還包括，1981年《老年人福利法》規定老年標準爲65歲時，韓國人預期壽命僅爲67.9歲；而至2023年，預期年齡已增至83.5歲。



社會認同度亦較高。多項政府調查顯示，國民普遍認爲70歲前後纔是“老年”的開始。60多歲仍保持健康、積極參與社會活動的“年輕老年人”羣體不斷增加，也是支撐這一觀點的重要原因。



然而，並非所有人都歡迎上調老年標準。最大的擔憂在於65歲起可獲得的福利減少，以及由此引發的貧困加劇。專家們在9日的建議中強調：“必須延長就業年限，防止收入中斷，並逐步上調領取養老金的起始年齡與繳納年限。”這一主張的前提是，截至今年4月，韓國60多歲就業者達690萬人，超過50多歲的667萬人，表明高齡人口經濟活動活躍。但每位就業老人的境況並不相同，也有不少人因依靠基礎養老金與福利難以維生而不得不外出求職。



儘管韓國老年人健康狀況普遍改善，健康壽命超過70歲被作爲上調老年標準的依據，但收入差距造成的健康不平等仍然嚴重。高麗大學醫學院預防醫學教授尹錫俊（音）的研究顯示，收入最低20%羣體的健康壽命爲66.22歲，較收入最高20%羣體短8.66年。



儘管上調老年標準不可避免，但不能僅以減輕國家財政負擔爲目的。今年1月，國會預算政策處分析稱，若將老年標準提高至70歲，僅基礎養老金一項，每年可節省6.8萬億韓元。然而，此類改革必須配套完善針對貧困老人的支持措施。目前韓國老年貧困率爲38%，仍爲經濟合作與發展組織成員國中最高水平。

