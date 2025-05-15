2.4萬億韓元！三星電子創9年來海外並購之最…將培養成“未來吃食”



三星電子14日簽訂了以15億歐元（約2.4萬億韓元）收購歐洲最大的空調設備公司德國弗萊克特（FläktGroup）的合同。這是繼2016年收購音響、電裝企業哈曼後，三星時隔9年再次達成以萬億（兆）韓元為單位的收購合並（M&A）。三星電子繼上周通過子公司哈曼購買美國名牌音響品牌馬西莫（Masimo）後，壹周內又成功達成新的大交易，加快點燃未來增長動力。



三星電子此次M&A包含了要在全球主導權競爭激烈的人工智能（AI）產業開拓新市場的意誌。擁有107年歷史的弗萊克特是控制AI產業基礎數據中心和大型商業設施的溫度、濕度全盤的中央空調特色企業。包括世界頂級科技企業在內，擁有數十家制藥公司、醫療保健、成套設備企業，年銷售額達1萬億韓元以上。數據中心為了降溫，相關空調市場以年均18%的速度急速增長，三星通過此次收購弗萊克特，確保相關市場的競爭力。



三星電子在李在镕會長因經營權繼承相關的審判而被“司法枷鎖”束縛近10年的時間裏，為了新的增長動力的投資或M&A出現了很大的問題。全球競爭者為了搶占未來有潛力的市場，不分行業都在加速合縱連橫，而三星卻時隔9年才進行超大型M&A，失去的時間太長了。在此期間，三星電子壹直保持壓倒性領先地位的半導體、智能手機等主力事業的競爭力正在動搖，而在AI、機器人、無人駕駛等新產業中，存在感微弱。



李會長不久前要求“面對危機，成為強大的三星”，希望此次以萬億為單位的大交易能夠讓企業恢復革新和挑戰的DNA，並成為創造新壹代吃食的引爆劑。同時，比起眼前的利益，為了未來的果斷投資和攻擊性的M&A也應該持續進行。政府和政治圈也不應該只嘴上說企業發展好國家才能生存，而是應迅速通過經濟立法做出回應，讓企業盡情培養新產業，激發投資欲望。

