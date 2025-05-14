三名主要候選人同日赴大邱慶北拉票，保守陣營票倉成激戰地

共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫13日同時在被稱爲“保守心臟”的大邱慶北地區展開競選活動。李在明旨在將該地區支持率提升至27％至28％，以實現“壓倒性勝利目標”。金文洙自競選初期便積極經營這一本黨票倉，展現出“保守勢力總集結”的決心。李俊錫自正式競選活動開始前便長期駐留該地區，當天再次造訪大邱，強調自身是“新保守合適人選”。李在明當天首先訪問前總統朴正熙的故鄉慶尚北道龜尾市，提出“朴正熙願景”。他說：“無論是朴正熙的政策還是金大中的政策，能有什麼區別? 關鍵是民生。”他還表示：“我小時候看到大邱和龜尾，那是令人驚歎的城市，現在看來沒有什麼變化，反而人口減少了。‘隨便插根樁子都能當選’的國會議員們，把這裏的選民不放在眼裏。”他強調：“由誰執政，世道可能截然不同。那個人可不一樣。”他隨後前往大邱，在拉票活動也表示：“請你們也用用李在明看吧。我有信心能幹事情。”他強調自己是“做好了準備的總統”，並說：“顏色並不重要，重要的是大家的生活能否改善。”金文洙當天繼續前一日在大邱的競選行程，呼籲支持稱：“國家處於困難時期，大邱慶北的民衆一定會在危機中拯救國家。”他也藉助“朴正熙營銷”展開競選。在大邱慶北選舉對策委員會成立大會上，他表示：“朴正熙前總統是偉大的世界級領導人。年輕時我曾反對朴正熙總統，最近才意識到自己當初是錯的。”當天他還前往釜山，承諾將產業銀行遷往當地。李俊錫同日在大邱展開密集拉票。他此前也曾長期停留在大邱慶北地區爭取選票。當天在慶北大學結束行程後，他在記者會上表示：“大邱民心正在明顯轉變，能爲大邱未來負責的候選人正是我李俊錫。”他還集中攻擊金文洙，強調“保守陣營的世代更替”。他說：“投給金文洙的票不僅是廢票，也無法引領未來。”大邱、蔚山=尹明真記者、大邱、蔚山、釜山=金成模記者 mjlight@donga.com、mo@donga.com