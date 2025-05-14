“我能在某個地方感受到瞪著眼睛大喊‘我要全部燒掉！’的宣泄。將不知道的我拉出來，感受著喜悅。”擔任話劇《海達•加布勒》主演的演員李英愛13日在首爾江西區LG藝術中心接受采訪時，發表了時隔32年再次站在舞臺上的感想。李英愛就主人公海達表示：“120年前亨利克•易蔔生寫的劇中，海達是‘被關在婚姻裏的女人’，但在任何人都可能被孤立的現代社會，男女老少都有可能成為‘海達’。”“我有時也會產生詛咒之心，說‘對我惡意留言的人，走著走著摔倒吧’。”新冠病毒疫情期間，孩子們上不了學，整天聽視頻課時，還想著‘想跑出家門’。每個人心中都會有大大小小的‘海達’吧。”7日開幕壹直持續至6月8日的《海達•加布勒》的5場演出結束後，李英愛在登臺前吐露說：“因為擔心太多，還做過噩夢。”“還夢到忘記臺詞了。有壹天，觀眾們全部在演出途中離開，有人對我說‘英愛，妳不能那樣做’，我夢到自己哭了。”據說，在第壹次演出時，李英愛根本沒有時間緊張，只是反復說“不要忘記臺詞，按照練習的步驟慢慢來吧”。“頭回的目標是按照說明書進行，但是重新看了演出視頻後發現發聲完全不同，覺得‘出大事了’。通過向同僚演員和熟人征求意見，逐漸重新熟悉了舞臺。現在，某天塗上紅色指甲油，某天像唱歌壹樣說臺詞，努力與觀眾溝通。”海達雖然是大家都想要的美麗女人，但內心卻有著無限的自私心、嫉妒和悲傷。李英愛說，追逐海達的心理“就像解數學題壹樣難”，她說：“希望觀眾們也能來壹起解開海達的心。”金民 kimmin@donga.com