共同民主黨因接連收到恐襲舉報高度警惕……李在明演講或採取“全方位防彈玻璃”防護

由於共同民主黨接連收到針對其總統候選人李在明的恐怖襲擊舉報，該黨選舉對策委員會就官方競選期間總統候選人警衛問題拉響了警報。隨着威脅升級，共同民主黨方面正考慮仿照美國總統選舉，在李在明進行演講時設置四面防彈玻璃以確保安全。據共同民主黨選舉對策委員會12日消息，最近接到有關李在明護衛團隊內部存在“內鬼”的舉報，相關方面已對護衛人員簡歷進行了全面複查。黨內人士透露，因曾被懷疑參與去年12月3日緊急戒嚴事態的前韓國軍情報司令盧相元等人據稱仍在指揮“北派特工”出身的人員，因此無法掉以輕心。有人指出，警急戒嚴當時針對李在明下達的“長期命令（只要下令者不取消就必須執行到底的命令）”可能仍未被取消、持續有效。軍方出身的該黨最高委員金炳周今年3月也曾表示：“當時不僅動員了逮捕小組，也可能向特種人員等相關組織下達了長期命令。如果沒有撤銷命令，該命令至今仍具有效力。”隨着有關李在明護衛團隊存在“內鬼”的傳聞擴散，共同民主黨已對護衛人員重新進行審覈。由於擔心針對李在明的暗殺命令可能仍未撤銷，共同民主黨正在加強對演講地點的篩選與安全保衛工作。考慮到護衛問題，共同民主黨還把李在明競選首場演講的地點從光化門廣場改爲清溪廣場。選舉對策委員會相關人士表示：“確保候選人安全是當前的最優先事項。”據瞭解，選舉對策委員會發布的首項競選指導方針就是“全力確保候選人人身安全”。警方也已着手調查發佈於在線社區等平臺的6條涉及李在明的恐嚇帖子。警察廳國家調查本部相關人士表示：“已對7條恐嚇內容展開調查，其中1條已移送檢察機關。”關於共同民主黨提出的“俄羅斯制槍械走私說”，警方迴應稱：“目前尚未確認。”李智雲記者、李相煥記者 easy@donga.com、payback@donga.com