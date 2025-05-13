“何時開始追隨著漸長的影子，在漆黑的夜幕裏與她同行。”11日下午，在首爾城北區高麗大學華亭體育館舉行的中島美嘉（42歲）的訪韓演唱會上，響起了她的代表曲《雪之花》。歌手朴孝信的翻唱版本作為韓國電視劇《對不起，我愛妳》的背景音樂（OST），在國內也獲得了很高的人氣。熟悉的旋律和中島美嘉特有的抒情嗓音讓觀眾們濕潤了眼眶。在第壹節副歌部分，中島美嘉將麥克風遞給觀眾席，日語“群唱”响起。“現在望著今年的初雪花瓣，在壹起的這壹個瞬間，幸福溢出來了。”10日、11日連續兩天舉行的中島美嘉的首次訪韓演唱會吸引了7500多名觀眾，壹時成為話題。2001年出道的她是在最近的J-POP熱潮之前就已在韓國獲得人氣的“鼻祖J-POP Diva”。原定於10日演出壹天，但門票在發售約1個小時後售罄，因此又延長了壹天。出道25年的歌手在2個半小時的時間裏傾情演唱了20首歌曲。中島美嘉身穿沈穩的黑色禮服和帶有華麗穗穗的黑色帽子登場，她的第壹首歌選擇了2021年發表的抒情曲《想知道的、不想知道的》。她用極具感染力的嗓音演唱了內容為“無論過去還是未來，都想和戀人在壹起”。接著她展現了《最美好的自己》、《花束》等特長抒情曲，演唱了自己過去飾演朋克搖滾歌手的電影《娜娜》（2005年）的OST《GLAMOROUS SKY》，呈現了“反轉美”。歌曲《曾經我也想過壹了百了》讓人想起了10多年來患有咽鼓管開放癥後恢復的中島美嘉的曲折經歷。經過憂郁的前半部分，“如果想改變明天，就要改變今天”的歌詞响起，她歌唱希望的樣子讓人感動。去年發行的《Unfair》將幹練的鋼琴演奏和快節奏融合在壹起，展現出她並不只停留在過去。舞臺結構也給人留下了深刻的印象。舞蹈演員們跳著現代舞等，完善了表演。 只是《Will》、《Orion》等在韓國有知名度的歌曲，她沒有全部演唱，只是作為“串燒”的壹部分簡短地演唱，這壹點令人遺憾。中島美嘉在演唱會結束時流下了眼淚，她說：“如果不是大家說想來，今天就沒有（演出）了。”粉絲們期待著再次在韓國見到她，用熱烈的吶喊聲予以回應。史智媛記者 4g1@donga.com