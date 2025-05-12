國民力量黨領導層試圖強行更換總統候選人，史無前例之舉遭黨員們阻止

國民力量黨總統候選人金文洙11日完成候選人登記。國民力量黨領導層此前試圖剝奪金文洙的總統候選人資格，推舉前國務總理韓德洙爲本黨候選人，但在10日舉行的全體黨員投票中，強行更換候選人的提案遭到否決。國民力量黨試圖剝奪總統候選人資格並強行換人，這一前所未有之舉最終被黨員們阻止。10日上午10時至晚上9時，國民力量黨以全體黨員爲對象，就是否把韓德洙更換爲總統候選人並予以提名，進行了贊成還是反對的電話自動應答調查。最終，國民力量黨在當晚11時17分舉行深夜緊急對策委員會會議，決定恢復金文洙的候選人資格。該黨首席發言人申東旭表示：“（更換總統候選人的）提案以微弱差距被否決。”國民力量黨前一天曾召開緊急對策委員會會議，以禁止公開的黨內主導單一化民調結果爲依據，剝奪了金文洙的候選人地位，但最終予以恢復。緊急對策委員長權寧世表示，“爲了推舉有競爭力的候選人做出了決定，但未獲得黨員們同意”，宣佈引咎辭職。金文洙11日上午9時前往京畿道果川市中央選舉管理委員會，完成了總統候選人登記。他表示：“我必定當選，竭盡全力將大韓民國建設成偉大的國家。”完成登記後，金文洙在首爾市汝矣島中央黨部與韓德洙會面，提議其擔任選舉對策委員長。但韓德洙表示，“稍後再討論爲宜”，沒有立劾接受。金文洙隨後任命四選國會議員樸大出爲該黨全面負責總統選舉實務工作的事務總長。他罷免了在單一化討論中曾產生嚴重對立的前事務總長李亮壽。金文洙當天下午出席國民力量黨議員全體會議，並表示：“在黨內競選過程中，言行也曾造成傷害。未能包容之處，在此真心表示抱歉。”該黨院內代表權性東表示：“必須把所有曲折拋諸腦後，圍繞金文洙團結一致，全力以赴實現政權更替。”國民力量黨內出現“史無前例的反民主暴行”“深夜政治政變”等批評聲音，並提出要求包括權性東在內的黨領導層集體辭職。共同民主黨則批評道：“曾是執政黨的國民力量黨，決定候選人的過程如此糟糕，誰會信任這一過程中產生的候選人？”金埈馹 jikim@donga.com