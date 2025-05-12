“兒童節”之際，在美國思考韓國教育



“妳們真好啊！”



上周是韓國兒童節，筆者路過紐約曼哈頓的壹個公園前，看到玩耍的孩子們，自言自語地說了出來。最近紐約隨著天氣的變暖，像林蔭樹葉子壹樣到戶外去的孩子越來越多。從幼兒園生到高中生，和同齡人壹起玩耍時幸福的樣子讓人感到欣慰的同時，腦海中也產生了些許悲涼之感。因為想起了冷清甚至寂寥的韓國遊樂場，還有背著比自己更大的書包，深夜走在補習班街上的孩子們。



每當看到開朗、充滿活力的美國孩子們時，我都會想，創造與相對面無表情的我們國家的孩子們不同面貌的究竟是什麽呢？出生在世界最低水平低出生率國家的孩子，即使再珍貴地撫養也不夠，但在這種情況下，僅憑青少年死亡原因第壹位是自殺這壹點，韓國社會和成人就應該痛感責任，進行反省。



兩國孩子所處的環境雖然有很多不同，但決定性的不同之壹就是“考試”和“評價”。事實上，美國學校的考試比韓國學校更多、更頻繁。從教師到州，從各個層面進行考試，不斷安裝“教育聽診器”。但是大部分孩子沒有感到太大的壓力。因為小學、初中、高中幾乎所有的評價都與韓國不同，不是“相對評價”，而是“絕對評價”。



韓國的考試不斷要求和別人比較優勢，而不是自我發展。這種結構會讓學生時代壹直處於緊張和焦躁之中，並十分在意旁邊的同學。美國則相反。反倒是學校看重的不是贏我鄰座的同學，而是合作共進。從制作美術作品到解答數學問題，在整個領域要求“合作”的活動很多。理解、協調彼此的不同，共同做出好的結果，大家才會得到更高的評價。



考試的“排隊效果”也很弱。試題以必須知道的核心為主，實際上不存在為了辨別力而奇妙地糾結或強調所謂細節的問題。沒有時間限制的考試也很多。如果今天解不完的話，還會給明天解題的時間。也沒有理由像韓國壹樣從幼兒園開始就陷入“運算地獄”。因為小學使用計算器，中學開始使用工學用計算器。



學校的運營方式和氛圍也有很大差異。根據地區和學校，情況略有不同。但是小學壹般在上午8~9點上學，上課到下午3~4點。時間表由國語（英語）、數學、社會、科學及其他科目組成，每天都會進行基礎科目考試。全年級學生到野外玩耍的時間壹天中必須留足20~30分鐘。因為下課晚，所以也不需要托管教室或補習班。



美國教師和父母對孩子們說很多鼓勵的話，從韓國的標準來看，相當於“稱贊轟炸機”，這也是美國教育的特點。可能是因為從小就經常聽到“做得好”、“沒關系”、“能做到”、“比以前好多了”等話，整體上緊張感低、自尊感高、遊刃有余的孩子很多。



曾經有過30年以上海外各國經驗的產業專家對韓國的致命局限性說過這樣的話。“如果每個國家選出100名選手，按照每個人的力量計算，韓國將以壓倒性的優勢獲得第壹名。但如果將100人的能力加在壹起進行比較，韓國無法戰勝美國。”為了孩子們的今天和韓國的未來，真正的兒童節禮物是讓人覺得是新的教育體系的兒童節。

