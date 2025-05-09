韓國外匯儲備減少50億美元，為4046億美元…5年來的最低值

韓國的外匯儲備僅上個月（4月）就減少了近50億美元，萎縮至5年來的最低值。8日，據韓國銀行統計，上月末韓國的外匯儲備為4046.7億美元，較3月末環比減少了49.9億美元，是自2020年4月（4049.8億美元）後5年來的最低值。減少幅度也是自去年4月（-59.9億美元）以後1年來的最大值。韓國銀行解釋說，在與國民年金的外匯互換過程中，外匯儲備暫時減少。國民年金在購買海外資產時，需要向韓國銀行借美元使用，之後再償還。因為如果國民年金等“大戶”直接在市場上購買美元，韓元兌美元匯率就會暴漲，整個外匯市場就會變得不穩定。去年，國民年金曾簽訂過以650億美元為限，可以向韓國銀行借貸美元的互換協議。部分人擔心外匯儲備會下降至通常被認為是心理馬其諾防線的4000億美元以下。今年2月和4月，韓國外匯儲備曾兩次低於4100億美元。但是，韓國銀行外匯會計組組長黃文宇（音）解釋稱，“外匯互換到期後，資金將從國民年金重新回到（政府）”，“金融機構外匯存款的減少也是季節性因素造成的，外匯儲備下降至4000億美元以下的可能性很小。”韓國的外匯儲備排名也有所下降。以今年3月末為基準，韓國的外匯儲備規模排在世界第10位，與2月份相比下降了1位。韓國從2023年8月至今年2月壹直保持第九位。中國以3.2407萬億美元居首位，其後依次為日本（1.2725萬億美元）、瑞士（9408億美元）等。外匯儲備中大部分為黃金的德國（4355億美元）從第10位上升至第8位，上升了2個名次。姜禹錫記者 wskang@donga.com