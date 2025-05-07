美防長稱“將裁撤20%四星將軍”，駐韓美軍司令也受影響

美國國防部長赫格塞思5日簽署一份備忘錄，其內容爲把美軍現役四星將軍裁減至少20%，將軍級軍官裁減最少10%。有評價認爲，特朗普第二屆政府一直強調的減少軍隊高級將領人數的工作已經啓動。作爲國防部和軍隊改革的一環，特朗普政府一直提及削減將軍人數。有分析認爲，作爲四星將軍職位的駐韓美軍司令也可能受到此次措施的影響。● 赫格塞思在提名前就強調“減少將軍人數”美國國防部當天透露，赫格塞思簽署的備忘錄的主要內容爲△把現役四星將軍職位至少減少20%△把國民警衛隊的將軍職位至少減少20%△將軍職位至少減少10%等。赫格塞思表示：“國防部爲了完成使命，應培養不受不必要的官僚障礙束縛、能夠引導革新和優秀作戰的卓越高層領導人。爲此的核心措施是消除重複的部隊結構，縮減高層軍官職務，優化領導能力，提高效率。”美國國會調查局去年3月發表的《美軍內部將軍及提督級軍官現狀》報告顯示，截至2023年9月，美軍現役將軍級軍官共有809人。其中四星將軍有37人。與國會調查局開始相關統計的1965年相比，四星將軍在全體兵力中的比例到2023年增加了一倍以上。全體兵力中將軍級軍官的比率也增加了三成左右。赫格塞思在2月的國防部會議上也表示：“我們在二戰中以7名四星將軍取得勝利，現在有44名。有必要檢查他們是否都對戰鬥成功作出了直接貢獻。”在被提名爲國防部長之前的去年6月，他在接受保守評論家休休伊特的廣播採訪時表示，“軍隊最高層軍官中有三分之一積極參與美軍的政治化”，強調應該減少將軍人數。● 路透社：“赫格塞思可能會關注駐韓美軍司令”關於裁減四星將軍的詳細計劃還沒有公佈。但據路透社報道，正在討論合併部分地區司令部司令的方案。駐韓美軍就是其中之一。路透社報道說：“赫格塞思可能關注的四星將軍職位有美國駐太平洋陸軍司令和駐韓美軍司令。”據悉，美國國防部正在討論合併非洲司令部和歐洲司令部、南部司令部和北部司令部的方案。不過，美國議會對減少軍隊將軍人數的方案也有不少擔憂。美國參議院軍事委員會議員傑克·裏德（民主黨，羅德島）通過聲明表示：“在沒有充分根據的情況下取消美軍最熟練、最有經驗的軍官的職位，不是提高效率，而會削弱軍隊戰鬥力。”李基旭記者 71wook@donga.com