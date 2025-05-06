62年前關閉的阿爾卡特拉斯監獄將重新啟用…特朗普：“將關押垃圾壹樣的罪犯”

美國總統唐納德•特朗普4日表示，被稱為“活著無法逃脫的監獄”、“惡魔島”的加利福尼亞州舊金山阿爾卡特拉斯監獄時隔62年將重新啟用。他高喊道，“這裏將關押美國最殘忍、最暴力的罪犯。”分析認為，最近法院接連阻止自己的主要政策驅逐非法移民，因此總統想強行實施驅逐。特朗普總統當天在“TrueSocial”網站上寫道：“長久以來，美國壹直飽受殘忍、暴力、且屢教不改罪犯的侵害，他們只會給社會帶來痛苦和不幸，是毫無貢獻的垃圾般的存在”，“今後不會再容忍流血、混亂、傳播汙物的慣犯。”接著，他主張阿爾卡特拉斯重新啟用的正當性，他說：“會將這些最危險的罪犯關進監獄，把他們送到傷害不了任何人的地方。”他在同壹天的專機“空軍壹號”上也主張：“因為每次驅逐非法移民時，激進的左派法官們都要求審判，所以考慮重新開放阿爾卡特拉斯。”特朗普二期政府原計劃將有犯罪經歷的非法移民直接送往第三國，但由於聯邦法院接連阻止，暫時將他們關在美國國內的監獄。阿爾卡特拉斯是距離舊金山海岸約2.4公裏的巖石島。強勁的海流和冰冷的水溫幾乎令人無法逃脫。這裏還被用作以越獄為題材的電影《勇闖奪命島》、《阿爾卡特拉斯大逃亡》等的取景地。1934年至1963年，美國矯正當局將該島作為收容兇犯的聯邦矯正設施運營。但是因為該監獄地處孤島，運營費是其他監獄的近3倍，所以政府決定關閉。1971年它被指定為國立史跡地，現已成為舊金山的旅遊勝地。在野黨民主黨反對重新啟用該監獄。舊金山選區的眾議院議員兼前眾議院議長南希•佩洛西對“X”表示：“特朗普總統的提案並沒有經過深思熟慮”，預測現實中將很難重新開放。金允珍記者 kyj@donga.com