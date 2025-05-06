

高麗、朝鮮時代有提供大米等實物稅和勞動力的役。役的種類繁多，大約從15、16歲起就會成為征用對象。以這個年齡為準，服兵役也是壹樣的。但是，實際上服兵役的人是有專業性的武士或具備最低能力的人，大多數都是替服兵役的人幹農活或贊助費用。



但是，如果發生“壬辰倭亂”等需要動員全體國民的戰爭，即使是16歲的少年，在法律上也可以被征召入伍。朝鮮時代的記錄中，士兵的平均年齡自不必說，少年兵的記錄幾乎沒有，但是動員少年投入戰鬥或偵察的事例則不少。鄭忠信將軍也在16歲時參加了壬辰倭亂。



近代歐洲的軍隊中也有不少少年兵。在許多戰爭畫上，擔任鼓手的軍士大多是童顏少年。更有用的是騎馬傳令。身體輕盈的小男孩們作為傳令員表現得很好，但相當危險，犧牲也很大。



童子軍是在大英帝國和南非地區的荷蘭裔布爾人之間的戰爭“布爾戰爭（The Boer Wars）”當時運營少年偵察隊員的經驗中誕生的團體。因為少年兵們表現非常優秀，所以幹脆組織青少年投入於戰爭中。韓國也於1924年以“少年斥候隊”的名義組建。



動員未滿18歲的軍人是違反國際公約的。盡管如此，少年兵還是經常被動員起來進行殘酷行為、野蠻的戰爭犯罪。現在在特定地區也發生著這樣的事情。現代文明先進國家熱衷於保護青少年。但是，不能自滿，認為這是深深紮根於文明社會的堅實基礎。如果發生全面戰爭、國土被夷為平地的戰爭，不僅是少年兵，所有的野蠻行為都會立即復活。

