在居住的地方進行“綜合照顧”……醫療-療養费節約41萬韓元

調查顯示，如果老年人不住院而呆在家裏，10個月可少支出41萬韓元以上的醫療費和照顧費用等。國民健康保險公團健康保險研究院4日發行的《綜合照顧示範事業第二次年度評價研究》報告顯示，研究團隊從2022年9月起到去年4月爲止，以居住在12個地方自治團體的21438名65歲以上老人爲對象，對事業實施前後的醫療費、照顧費用等進行了調查。綜合照顧示範事業是與地方自治團體一起，系統地支援醫療和照顧服務，以便在因殘疾等難以維持日常生活的老人在居住的地方健康生活。參與示範事業的65歲以上老人在事業實施前的10個月裏，人均使用醫療費和長期療養費用766.5010萬韓元，在參與示範事業後的10個月裏，人均支出爲817.8565萬韓元。相反，沒有參與的65歲以上老人在之前的10個月里人均使用778.6212萬韓元，事業實行後的10個月里人均支出爲871.2587萬韓元。參與示範事業時，醫療費和長期療養費用增加51.3448萬韓元，如果沒有參與則增加92.6375萬韓元。在老齡化帶來的醫療費和長期療養費用不可避免地增加的情況下，是否進行綜合照顧，出現了41.2927萬韓元的費用差異。國會去年3月通過《醫療、療養等地區照顧的綜合支援相關法律》，政府將於明年實施正式這一事業。趙有羅記者、方成恩記者 jyr0101@donga.com、bbang@donga.com