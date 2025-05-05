中低價電視價格上漲，OLED出貨量有望創歷史新高

據分析，今年有機發光二極管（OLED）電視的出貨量有望達到歷史最高值。4日，據市場調研機構Omdia透露，今年OLED電視的預計出貨量為655萬臺，與去年的607.49萬臺相比增加了7.8%，有望創下歷史最高值。這壹數值超過了新冠病毒疫情流行當時世界家電市場享受歷代級特需時的出貨量。據統計，OLED電視的出貨量2021年為652.56萬臺，2022年為653.82萬臺。據Omdia預測：“由於美國的關稅政策，世界電視市場正在經歷混亂，在這種情況下，中低價電視的價格上升，反而會使高價OLED電視市場獲得反射利益。”另外，Omdia還解釋說：“如果因通貨膨脹導致所有消費品價格上漲，餐飲、旅行、體育等活動的支出減少，電視作為家庭娛樂的核心供應源的作用將變得更加重要。”在OLED電視市場，三星電子和LG電子占據了世界市場的76%。LG電子去年在世界OLED電視市場上，以出貨量為準占據了52.4%，連續12年保持第壹的位置。三星電子的市占率也從進軍OLED電視市場的第壹年，即2022年的3.1%增加至去年的23.5%。隨著OLED電視市場的擴張趨勢，OLED面板的出貨量也呈現出增長勢頭。據Omdia推算，今年第壹季度（1~3月）OLED電視用面板的出貨量比去年同期增加了約10%，達到140萬張。預計第二季度（4~6月）的出貨量將正式受到關稅政策的影響，以第二季度為準，預計將達到歷史最高的187萬張。朴鐘敏記者 blick@donga.com