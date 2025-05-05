韓國整車中堅企業“三劍客”業績不振，國內合計年銷量僅10萬輛

韓國整車中堅企業“三劍客”韓國通用、KG Mobility、雷諾韓國等公司的業績不振正在加劇。相反，有人指出，隨著現代汽車、起亞的市場占有率提高，消費者的選擇權正在縮小。4日，據Carisyou數據研究所透露，去年三家中堅公司的國內新車登記數量為10.9101萬輛。KG Mobility以4.6988萬輛居首位，其後依次為雷諾韓國（3.7822萬輛）、韓國通用（2.4291萬輛）。這三家中堅公司的年度新車登記數量在2020年達到25.8359萬輛的頂峰後，壹直呈減少趨勢。國內市場占有率也在5年內減少了壹半。三家中堅公司的國內占有率從2021年的15.6%驟減至去年的7.6%。同期，現代汽車和起亞的市場占有率從67.7%上升至74.2%。市場上認為，三家中堅企業業績不振的原因是，帶動整體業績的核心車型業績不佳。由於產量、研究人員等限制，三家中堅企業的新車上市受限，此前主要靠核心車型帶動整體業績，但最近在市場上並沒有受到太大關註。實際上，在過去的5年裏，三家中堅公司的暢銷車型銷量持續減少。在三家中堅公司的所有車型中，雷諾韓國QM6在2020年（4.7931萬輛）、2021年（3.8031萬輛）銷量居首位，2023年KG Mobility Torres（3.8210萬輛）、去年雷諾韓國Grand Koleos（2.0524萬輛）銷量最高。韓國汽車研究院研究委員李恒久（音）表示：“由於結構原因，新車上市不振的三家中堅企業的競爭力正在減弱，現代汽車和起亞的市場支配力正在加強”，“特定企業過度的市場支配力上升，從保護消費者權益的角度來看，可能會產生負面影響。”金炯民記者 kalssam35@donga.com