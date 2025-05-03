韓國衛星將利用美國火箭上天進行幅射檢測

作爲美國載人月球探測項目“阿耳忒彌斯”的一環，韓國衛星將前往太空檢測幅射。它將成爲除月球探測器“Danuri”之外地球上運行軌道最高的衛星。通過此次任務，政府計劃確保今後國內宇宙載人探測所需的幅射影響分析數據。宇宙航空廳2日表示，與美國宇航局簽訂了“阿耳忒彌斯”2號內立方體衛星“K-Rad Cube”合作的履行協議。“阿耳忒彌斯”目前共有54個國家參與，到目前爲止，就“阿耳忒彌斯”2號簽訂履行協議的國家只有韓國和德國。“阿耳忒彌斯”2號的任務是明年4月美國宇航局的火箭宇宙發射系統（SLS）、“獵戶座”載人宇宙飛船搭載4名宇航員繞月返回地球。搭載在該火箭上發射的“K-Rad Cube”在地球高軌道上離開火箭後，將在高度爲7萬公里的“範艾倫帶”上測定宇宙幅射。範艾倫帶是高能粒子密集的地區，是載人宇宙探測必須經過的“危險”地區。由於是幅射濃度高的地區，所以不可能長期執行任務，K-Rad Cube也將在約28個小時內完成檢測任務，根據狀態，最多可以追加2周的任務。K-Rad Cube是一顆長36.5釐米、寬23.7釐米、高22.2釐米、重19公斤的小立方體衛星，在韓國天文研究院的主管下，由韓國宇宙創業公司NARASPACE開發。開發完成後，將於今年7月完成飛行認證後交付美國宇航局。此後，衛星運營及數據收集、分析將由天文研究院負責進行。此次衛星還將搭載韓國企業爲了執行宇宙放射線環境下的半導體影響評價而正在開發的產品。在今後的“阿耳忒彌斯”3號任務中，宇航員將登陸月球，探測月球南極。崔智瑗記者 jwchoi@donga.com