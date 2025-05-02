研究報告：“要想避免人類滅絕，每名女性必須生育2.7人”

一項研究結果顯示，從長遠來看，爲避免人類滅絕的最低生育率爲每一名女性2.7人。這遠遠超過目前全世界廣泛使用的2.1人標準。日本靜岡大學綜合科學技術研究生院岡部拓哉教授團隊考慮到多種變數，提出了維持人口的最低出生率，並於30日在國際學術雜誌《PLoS One》上發表了研究結果。先行研究結果認爲，即使過了世代也能維持人口的“替代生育率”爲每一名女性2.1人。生育率通常是指合計生育率，是指一名育齡女性在育齡期間預計生育的平均新生兒數。全球生育率從1960年代的5人以上減少到2023年的2.25人。據調查，目前世界人口約三分之二生活在出生率低於替代出生率的地區。以2023年爲基準，韓國的出生率爲0.72人，是壓倒性的倒數第一。低出生率嚴重威脅着國家的可持續性。研究團隊認爲，現有的替代出生率計算，是假設性別比爲1比1，沒有考慮各地區死亡率等，準確性較差。例如，性別比例不均衡會有減少子女數量的傾向，而在高死亡率地區，爲了維持人口，出生率應該更高。特別是規模較小的集團，由於各種變數和災害等偶然事件導致對人口變動非常脆弱，因此即使滿足現有的替代生育率，也存在滅絕的危險。研究團隊利用數學模型，就引起人口變動的變數對幾代人口集體生存的影響進行了分析。結果顯示，爲了維持人口穩定，每一名女性最低生育率爲2.7名。這是考慮到各種變數帶來的隨機的人口變動而得出的結果。此次研究結果不僅可以用於人類，還可以用於保護瀕臨滅絕的物種，設定目標生育率。論文第一作者、日本靜岡大學研究員戴安·庫阿雷斯馬（音）表示：“考慮到出生率和死亡率的不確定性、性別比等，爲了保障人口可持續性，需要比之前提出更高的出生率。”李炳九東亞科學記者 2bottle9@donga.com