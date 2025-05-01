SKT：“做好2500萬名顧客信息全部泄露的準備，盡全力應對”

SK電訊公司代表柳英相30日作為證人出席國會科學技術情報廣播通信委員會聽證會，就此次SIM卡信息泄露事故是通信史上最嚴重的黑客事故的指責表示“同意”。柳代表補充說：“最壞的情況是，假設2500萬名顧客的信息有可能全部泄露，正在盡全力應對。”在當天的聽證會上，各黨議員圍繞復制SIM卡的可能性、應對延遲、補償對策等問題進行了指責。有人指出“復制SIM卡可能會引發金融詐騙”，柳代表解釋說：“SIM卡復制在技術上是可以的，但本公司正在用異常認證切斷系統（FDS）進行防禦。”對於黑客事件歸責原因的提問，柳代表回答稱“責任在SK電訊”。但是，對於議員們指出，如果用戶因此次黑客事故而解除合同，應該考慮免除違約金，對此，他回避正面回答，稱“有必要進行綜合討論”。柳代表當天表示，為了數碼弱勢群體，公司正在尋求任意申請加入SIM卡保護服務和更換SIM卡預約的方式。另外，他還承諾，即使是沒有加入SIM卡保護服務的顧客，也會全面補償因SIM卡黑客事件造成的損失。科學技術信息通訊委員會當天將SK集團會長崔泰源和科學技術信息通訊部長官柳相林（音）采納為追加證人。由於此次事件，用戶對SK電訊的不信任越來越大，事故發生後僅兩天就有約7萬名用戶流失。警方當天就黑客事件擴大編制了專門調查組，正式展開了調查。SK電訊為了最大限度地減少用戶的不安，計劃增加加入SIM卡保護服務的同時，到6月為止追加確保1000萬張SIM卡。預計，完成全體用戶的SIM卡更換至少需要3個月左右的時間。南慧貞記者 namduck2@donga.com